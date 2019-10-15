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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один за всех, все на одного

Подан первый коллективный иск по новым правилам
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Мировой судья в в Чебоксарах в ближайшее время рассмотрит первый коллективный иск, поданный по новым правилам. 29 разгневанных девушек пытаются засудить компанию, продававшую косметику через "Инстаграм".

Напомним, с 1 октября вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, прописывающие правила подачи коллективных исков. Теперь объединяться в группы и судиться могут, в частности, недовольные потребители. Ответчиками по групповым искам могут стать любые организации, способные нарушить права массы граждан. Например, банки, страховые компании, управляющие компании и прочие. Но первым правовой удар на себя взяла компания, испортившая массе женщин настроение своей косметикой.

Пока иск подан от 29 человек, но к нему могут присоединиться несколько сотен потребителей

Как рассказывают истцы, производитель продвигал свою продукцию через блогеров в "Инстаграм" и уверял, что его сывороткой от акне могут пользоваться дети, подростки и беременные женщины. Однако летом блогер Катя Конасова нашла в составе сыворотки антибиотик, о наличии которого производитель не сообщал, а также обнаружила несоответствие состава, указанного на этикетке продукта.

Фото: iStock
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За 2 месяца после выхода видео поступило 483 заявки от потребителей на иск на сумму более 10 миллионов рублей. Жаждущий разбирательства коллектив ждал только 1 октября, чтобы пойти в суд всем вместе. Правда, как объяснила юрист Софья Жалялова, пока иск подан от 29 человек.

"От каждого истца мы должны были получить копию заявления о присоединении к группе потребителей и к исковым требованиям, копию паспорта, копию документа об оплате, копию онлайн-переписки с данными о заказе. Истцы могут присоединяться к иску в течение всего судебного процесса до перехода суда к судебным прениям", - рассказала юрист.

Предварительное заседание по первому коллективному иску потребителей запланировано 31 октября. Средства на подачу иска собраны через сервис Platforma, помогающий найти инвесторов для судебных процессов. Как подчеркивает адвокат Ирина Цветкова, все судебные расходы по этому процессу берет на себя сервис судебного финансирования.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары
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