Президентские гранты получили 15 социальных НКО Оренбуржья

По итогам очередного конкурса, проводимого Фондом президентских грантов, в число победителей вошли 15 социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Оренбуржья. На реализацию своих проектов они получат суммарно 17,8 миллиона рублей.

Среди победителей - НКО, входящие в региональный реестр поставщиков социальных услуг. Это частное учреждение социального обслуживания населения "Социально-оздоровительный центр (пансионат) "Марсово поле" с проектом "Счастливое долголетие" и автономная некоммерческая организация по профилактике социально значимых заболеваний "Новая жизнь" с проектом "Уважая жизнь!".

В этот раз на поддержку претендовали 9073 проекта от 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны.

Принято решение о поддержке проектов 2128 организаций, которым будут предоставлены гранты на общую сумму 4,35 миллиарда рублей.

Кстати

Всего же в 2019 году в конкурсных отборах приняли участие 112 социально ориентированных организаций Оренбуржья. Поддержку получила 31 СОНКО, зарегистрированная и действующая в области. На реализацию 33 социальных проектов предоставлены президентские гранты на общую сумму 44,1 миллиона рублей.

Для сравнения - в 2018-м победителями стали 28 оренбургских НКО, общая сумма финансовой поддержки - 36,2 миллиона рублей. Средства были предоставлены на реализацию 31 социального проекта.