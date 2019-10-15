Причиной карантина в нижегородской школе стала дизентерия сотрудника

Массовые заболевания кишечной инфекцией в школе № 47 Нижнего Новгорода произошли из-за неудовлетворительного состояния пищеблока. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, лабораторное обследование материалов от больных школьников показало наличие ДНК шегеллы.

Выявлено нарушение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока, у одного из них была дизентерия. Сейчас в школе проводится заключительная дезинфекция. Риск инфицирования для других детей и сотрудников предотвращен.

Продолжается санитарно-эпидемическое расследование, в частности, в отношении Единого центра муниципального заказа, который организовывал питание в учебном заведении. Управление Роспотребнадзора готово оказывать содействие пострадавшим учащимся или их законным представителям в суде.