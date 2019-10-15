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15.10.2019 21:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарская область вышла в лидеры рейтинга по механизмам поддержки СОНКО

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Министерство экономического развития РФ опубликовало рейтинг субъектов РФ по итогам реализации в 2018 году механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и организаций социального предпринимательства. Рейтинг отражает разброс между регионами по уровню развития системы поддержки негосударственных поставщиков в социальной сфере. Самарская область второй год подряд входит в пятерку лидеров, занимая четвертое место из 85 возможных.
Самарская область второй год подряд входит в пятерку лидеров, занимая четвертое место из 85 возможных. Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости Самарская область второй год подряд входит в пятерку лидеров, занимая четвертое место из 85 возможных. Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
Самарская область второй год подряд входит в пятерку лидеров, занимая четвертое место из 85 возможных. Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

Вместе с тем, по данным рейтинга, область обладает существенным потенциалом развития системы поддержки негосударственных поставщиков в социальной сфере по отдельным направлениям. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций является важным инструментом взаимосвязи региональных властей и жителей региона. К плотному сотрудничеству региональных субъектов и СОНКО призывал президент. На форуме активных граждан "Сообщество" было дано поручение вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах. Результат Самарской области в этом направлении второй год подряд признается одним из лучших в стране.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Подведены итоги Volga Invest Sammit и World Halal Day

Всего Самарскую область оценивали по десяти ключевым социально-значимым показателям, таким как количество социально ориентированных некоммерческих организаций на 10 тысяч населения, доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере, удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания и т.д.

Например, по удельному весу численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций Самарская область подтвердила безоговорочное лидерство со значением показателя в 12,9 процента от общего числа дошкольников. По показателю доли работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере, область также оказалась в числе лидеров, заняв четвертое место (доля оставила 15,5 процента).

В рамках поддержки социально ориентированных организаций, областное минэкономразвития, в том числе в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запустило конкурс муниципальных образований для предоставления субсидий из областной казны местным бюджетам на поддержку муниципальных программ развития СОНКО. Ключевая задача конкурса - активизация эффективных механизмов поддержки организаций в городских округах и муниципальных районах. Уже в этом году эта мера позволит повысить один из показателей рейтинга (доля муниципальных образований, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ) в два раза - с 27 до 54 процентов.

Кстати

В Самарской области взаимодействие с инвесторами осуществляет Агентство по привлечение инвестиций, которое в режиме "одного окна" налаживает взаимодействие бизнеса и исполнительной власти.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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