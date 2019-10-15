Здоровье и время - самые дорогие базовые ресурсы, которые требуют бережного отношения. Не потому ли тысячи людей устремляются в санатории, чтобы получить за единицу времени максимум пользы для тела и души? И выбирают для этого здравницы, расположенные в безопасном, экологически чистом месте, готовые предоставить высокий уровень сервиса. В Башкортостане данным требованиям полностью соответствует санаторий "Янган-Тау".

Для гостей - лучшее

Высокую репутацию среди отдыхающих "Янган-Тау" завоевал и удерживает, прежде всего, за счет того, что здесь держат руку на пульсе: вовремя внедряют новые методы лечения, оздоровления и реабилитации, находят возможности разнообразить досуг своих гостей и заботятся о том, чтобы за время отдыха они расширили кругозор. Для этого есть уникальная возможность - в данном случае этот эпитет употребляется в своем прямом значении. Санаторий является центром первого в России глобального геопарка, который вот-вот войдет в Глобальную сеть геопарков под эгидой ЮНЕСКО. Посетив его многочисленные объекты, прикасаешься к истории Земли и ощущаешь себя частицей мироздания, что в наш век сумасшедших скоростей и суеты дорогого стоит.

Для многих отдых в башкирском санатории - реальный путь улучшить качество жизни при серьезных недугах или даже распрощаться с ними. В "Янган-Тау" все ориентировано на отдыхающих.

- Каждый, кто приезжает к нам, должен ощущать себя дорогим гостем, единственным и неповторимым, - обозначил приоритет директор санатория Альфред Акбашев. - Мы стремимся повышать качество услуг по всем направлениям. Это - медицина, питание как часть оздоровительного процесса, условия проживания, разнообразный досуг и сервис.

Такой подход дает зримые результаты. Заполняемость санатория близка к 100 процентам. И это на фоне общего снижения, наблюдаемого по всей стране. По данным Ассоциации оздоровительного туризма России, в 2017-2018 годы поток отдыхающих в санаториях упал на 9,1 процента.

Большую часть гостей санатория "Янган-Тау" составляют постоянные клиенты. Некоторые не меняют место отдыха на протяжении 25 лет! Люди довольны, говорят, что все хорошо, все нравится, только дороговато.

Цена качества

Из чего же складывается стоимость полноценного отдыха? В среднем суточное пребывание в санатории обходится в четыре тысячи рублей: 1300 рублей - лечение, 1200 - питание, остальное - проживание плюс рентабельность. Деньги нужны на поддержание комфортных условий, текущий ремонт, который с 2013 по 2019 год провели во всех шести корпусах, обновление сантехники и мебели. - Стоимость путевок ежегодно увеличивается на процент инфляции, - уточняет главный бухгалтер санатория Лилия Аюпова. - Ниже себестоимости опустить их не можем, тем не менее регулярно проводим акции, продавая путевки со скидкой. Отдохнуть у нас могут и гости с невысокими доходами - для них предназначен оздоровительный комплекс, где суточное пребывание вместе с лечением и питанием стоит 2800 рублей.

Отдельно следует рассказать о питании, которое рассматривается руководством здравницы как важнейший фактор оздоровления. Кормят в "Янган-Тау" полноценно, сытно, вкусно, и есть риск набрать вес. Однако позаботились здесь и о тех, кто хотел бы избавиться от лишних килограммов. Для них разработана специальная программа Wellness, очень популярная в мире и адаптированная под российские реалии.

Все, что подается на стол, приготовлено главным образом в собственных цехах из продуктов, закупаемых у на­дежных поставщиков. В частности, мясо и молоко - у фермеров северо-восточных районов республики, где нет промышленных предприятий.

Для того чтобы гарантированно получать экологически чистую, полезную для здоровья пищу, в санатории строят комбинат питания. Под одной крышей разместятся цеха, которые сейчас работают автономно. На новых производственных линиях процесс будет проще отследить на любом этапе. Это необходимо, в частности, для выпуска продукции по стандарту "халяль" - в шариате так называют разрешенную пищу. Именно на возможность питаться халяльной пищей ориентируются при выборе здравниц жители мусульманских стран. От использования свинины в меню в "Янган-Тау" уже отказались. Впрочем, для любителей этого вида мяса его могут приготовить отдельно.

Халяль предназначен не только для правоверных мусульман, но и для тех, кто выбирает здоровую и полноценную еду.

Логично предположить, что и сырье для переработки должно быть своим. Но заниматься животноводством в санатории не планируют. Молоко и мясо требуемого качества обеспечат фермеры. Согласно стратегии развития геопарка, предполагающей активное вовлечение местного населения, на территории Салаватского района планируют заняться органическим сельским хозяйством.

Проблемы и решения

Чтобы санаторий работал слаженно и без сбоев, топ-менеджеры ведут масштабную организационную работу. Все процессы автоматизированы, каждый работник знает свои обязанности. Уровню квалификации персонала уделяется большое внимание - разработаны стандарты по профессиям, ведется обучение.

2018 год оказался самым рекордным в сфере производительности труда. По сравнению с 2015 годом, этот показатель вырос более чем на 11 процентов и составил 1 154 300 руб­лей. Слагаемыми успеха стали: увеличение дохода, оптимизация численности персонала (сотрудников не увольняли, а перераспределили по участкам работы), повышение эффективности, то есть рентабельности и прибыльности.

Стимулом номер один для повышения профессионального уровня, безусловно, является зарплата. Средний заработок в санатории в последние годы вырос на 17 процентов. Врачи в среднем получают около 70 тысяч, средний медперсонал - 35 тысяч, обслужива­ющий - 28 тысяч, работники пищеблока - более 26 тысяч рублей. Заработная плата повышается единовременно как всем работающим, так и выборочно - отдельным категориям.

Однако для привлечения высококвалифицированных кадров, например, врачей узких специальностей, име­ющих клинический опыт работы, инженеров высокого класса, одной зарплаты недостаточно, требуется жилье. При­обрести дом или квартиру решится не каждый, а вот занять служебную квартиру никто не откажется. Для решения этой проблемы строят пятиэтажный 30-квартирный дом. Процесс идет споро - уже возводится пятый этаж.

И пищевой комбинат, и пятиэтажку строят на средства, которые санаторий заработал сам. На 2019-2020 годы на комбинат заложена сумма в размере 134 миллионов руб­лей, а на дом - на уровне 92 миллионов рублей, ведь квартиры будут предоставлять полностью готовыми для проживания, с мебелью и всем необходимым.

- Санаторий находится на самофинансировании, мы не пользуемся кредитами или займами, - говорит главный бухгалтер Лилия Аюпова. - Зарабатываем сами, направляя всю прибыль на развитие. Из года в год наблюдается рост общего дохода: с 1 607 558 тысяч руб­лей в 2015-м до 1 654 119 тысяч в 2018-м. Движение финансовых потоков всегда можно отследить - оно прозрачно.

В общем объеме доходов от восьми башкирских санаториев доля "Янган-Тау" по итогам прошлого года составила 48 процентов, а доля чистой прибыли в общем объеме прибыли здравниц республики - 66,2 процента.

Санаторий "Янган-Тау" в полном объеме перечисляет налоги в бюджеты всех уровней. Это градообразующее предприятие, наполняющее казну Салаватского района на 30 - 35 процентов ежегодно. В 2018 году в местный бюджет перечислено более 81 миллиона рублей. Сумма складывается из поступлений по двум видам налогов - НДФЛ и земельного. Размер первого достигает 67 миллионов рублей, второго - свыше 14 миллионов рублей. К слову, уместен вопрос: почему лечебно-профилактические учреждения освобождены от уплаты земельного налога, а санаторий нет, хотя он также оказывает лечебные услуги?

"Янган-Тау" - надежный работодатель, предоставля­ющий рабочие места для 1531 человека. Впрочем, постоянно работающих меньше, потому что из года в год десятки женщин находятся в декретных отпусках по уходу за ребенком. В этом году, например, их 163. Рожать не боятся, в семьях по двое-трое детей, что говорит об уверенности родителей в завтрашнем дне.

В тему

"Янган-Тау" - это не только санаторий "на горе" и оздоровительный комплекс на берегу Юрюзани, но и придорожный кемпинг, предоставляющий полный спектр услуг для проезжающих, и завод по разливу минеральной воды "Кургазак", который работает прибыльно, и геопарк "Янган-Тау". По решению совета директоров акционерного общества, на его создание за два года было направлено 14 миллионов рублей из разрешенных 20 миллионов.

Это не расходы, а инвестиции, причем не такая уж высокая плата за тот результат, который можно увидеть даже сейчас. Вкладывая в геопарк, санаторий привлекает внимание, прежде всего, к себе.Башкирские здравницы справедливо критикуют за то, что они не умеют рекламировать и продвигать свои возможности. Так вот "Янган-Тау" сделал "ход конем" и добился рывка на региональном и мировом уровнях. Визит-центр геопарка позволил организовать прежде хаотичный и спонтанный туристический поток. Информационные материалы о геологических объектах, размещенные на стендах, оказались столь востребованы, что турпоток увеличился вдвое. Летом гиды проводили по 10 экскурсий в день.

Все это опосредованно привело к тому, что загрузка самого крупного в регионе санатория, располагающего 850 номерами, выросла до 100 процентов.

Узнали о башкирской здравнице и в мире - после презентации в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, но главным образом - на заседании совета по геопаркам ЮНЕСКО в Индонезии, состоявшемся 1 сентября. Теперь о том, что в России есть геопарк, сердце которого - здравница, знают и Европе, и в Юго-Восточной Азии.

Провести рождественские каникулы здесь собираются уже туристы из Германии - 25 человек забронировали себе номера.

Между тем

Ключевые показатели эффективности деятельности санатория за 2015 -2018 годы демонстрируют рост. Благодаря эффективной работе с различными сегментами потребителей, обеспечению высокого качества производства и реализации продукции, работ и услуг по итогам 2018 года получена чистая прибыль в размере 80 182 тысячи рублей. Рентабельность составила 5,2 процента. По результатам девяти месяцев 2019 года рентабельность возросла до девяти процентов.