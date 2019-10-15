В Башкирии три женщины пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Салавате при столкновении легкового автомобиля с пассажирской "ГАЗелью" пострадали три человека. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла около 10 часов по московскому времени на пересечении улиц Гафури и Матросова. По предварительной версии, 69-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не уступил дорогу автобусу "ГАЗель".

Сообщается о трех пострадавших: одна из них - 83-летняя пассажирка микроавтобуса, еще две женщины 66 и 63 лет сидели в салоне иномарки. Они получили различные травмы.

В момент аварии в маршрутке находились два пассажира.