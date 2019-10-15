В июне этого года в Башкортостане открылся многофункциональный миграционный центр (ММЦ). Правительство республики выпустило постановление, согласно которому полномочия по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе по приему заявлений и документов, проведению обязательной дактилоскопической регистрации возложены на торгово-промышленную палату региона.

Также в этом документе определены порядок и форма проведения экзамена по русскому языку, истории России и современному законодательству, перечень образовательных организаций, проводящих эти экзамены. В постановлении есть и список медицинских учреждений, имеющих право выдавать справки о том, что мигрант здоров.Чтобы иностранным гражданам, приезжающим в Башкирию, стало удобно получать все эти услуги в одном месте по принципу "единого окна", был образован ММЦ, расположившийся в Уфе в специально построенном здании по адресу: улица Сарапульская, дом 58. Казалось бы, созданы все условия для того, чтобы иностранный гражданин максимально быстро и с пользой прошел все проверки и получил документы, необходимые для работы и временного проживания. И все же без недовольства как со стороны мигрантов, так и некоторых представителей малого бизнеса республики не обошлось. В чем причина, разбиралась корреспондент "РГ".

По официальным данным, ежегодно в Республику Башкортостан въезжает от 26 до 28 тысяч граждан других государств, желающих работать на территории региона. Так, к примеру, в 2018 году было оформлено 26,2 тысячи патентов на трудовую деятельность. В основной массе мигранты заняты в строительной отрасли (19,4 тысячи человек), сельском хозяйстве (4 тысячи), на обрабатывающих производствах (1,1 тысячи ), в торговле (тысяча) и других сферах, где требуются именно рабочие руки. Но даже это количество трудовых мигрантов не перекрывает потребности экономики республики: на данный момент в банке вакансий региона числится 277,7 тысячи свободных мест, в том числе в строительстве - 40,3 тысячи, торговле - 24 тысячи, сельском хозяйстве - 12,6. Фактически иностранные работники занимают те вакансии, которые не востребованы местными жителями.

Келдиер Муминов из Узбекистана уже десятый год подряд приезжает в Башкирию по рабочей визе.

- Раньше было очень много неразберихи и проблем, когда получал разрешение на работу. Управление федеральной миграционной службы РФ по РБ находилось на улице Красина, отдел по вопросам трудовой миграции - на Зеленогорской. Сначала по первому адресу сдаешь документы, потом везешь их на второй. А там постоянно находили какие-то ошибки, снова приходилось ехать на Красина. Несколько дней тратил на оформление документов. К тому же условия были ужасные: ни присесть, ни в туалет сходить, ни чашку чаю выпить. Да что там говорить: порой очереди выстраивались перед зданием, зайти невозможно было! А сейчас в ММЦ можно спокойно решать свои вопросы, - говорит Келдиер.

Действительно, в здании ММЦ все сделано для удобства посетителей: на первом этаже - просторный холл, стоит несколько рядов кресел для ожидающих своей очереди. Впрочем, как таковой очереди нет: люди получают в терминале талончики и практически сразу подходят к свободному окну для сдачи документов. На одном из этажей расположено и управление миграции. Тут же в здании работают специалисты БашГУ - они принимают экзамены по русскому языку, истории и законодательству РФ. Медосмотр также можно пройти прямо здесь: пациентов принимают терапевт, дерматовенеролог, инфекционист, психиатр, нарколог, фтизиатр, педиатр, терапевт, имеется и рентген-кабинет. Но, как ни странно, именно возможность пройти обследование в одном месте и вызывает неудовольствие некоторых мигрантов и бизнесменов республики.

- Возмущена ценами на прохождение медосмотра! Раньше медосмотр стоил тысячу рублей, а сейчас для взрослого человека - 5100 рублей, для ребенка - 3100! А ведь у мигрантов, как правило, несколько детей. Где многодетная семья, только приехавшая в Россию, столько денег найдет, чтобы оформить все документы? - поделилась женщина, представившаяся Натальей из Октябрьского. - Я привезла на медосмотр детей подруги, заплатила не только за медосмотр, но еще и за такси. И еще нужно будет оплатить стоимость проезда, когда приедем забирать готовые результаты. Пусть те, кто проходят медосмотр для получения патента, сдают анализы здесь, а дети - в районных поликлиниках!

С ней солидарен и руководитель таджикской диаспоры Октябрьского Аслутдин Саймуминов:

- Открытие центра создало много проблем для иностранных граждан, которые приехали жить и работать не в Уфу, а в другие города: медосмотр подорожал в три-четыре раза, экзамен и перевод документов - в два раза, добираться до Уфы тяжело, а приходится ездить несколько раз. Хотим подготовить письмо на имя главы республики Радия Хабирова с просьбой разобраться и изменить ситуацию. Хотя бы медосмотры разрешите проходить по месту нахождения человека.

На первый взгляд, требования логичные. Но вот при более детальном изучении вопроса картина складывается совершенно иная.

- В октябре 2018 года президент России подписал новую концепцию миграционной политики. Отмечено, что концепция направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства. И многофункциональный миграционный центр создан в Башкортостане как раз для решения задач, обозначенных в этом документе, чтобы обеспечить полную прозрачность и законность регистрации иностранных граждан на территории региона, - говорит вице-президент торгово-промышленной палаты РБ Андрей Резниченко. - Аналогичные структуры ранее были созданы в нескольких крупных городах России и уже доказали свою эффективность: снизился уровень нелегальной миграции, в разы увеличилась сумма поступлений от миграционных патентов, сократилось количество преступлений и правонарушений, совершенных иностранными гражданами, повысилась выявляемость заболеваний мигрантов.

Создание официальной структуры, работающей по принципу "единого окна", естественно, не могло не вызвать возмущения у людей, занимающихся "миграционным бизнесом", - рассуждает Андрей Резниченко. - Взять, к примеру, те же медосмотры. Раньше стоимость варьировалась в пределах одной-двух тысяч рублей. Но насколько качественно его проводил?

- В Башкортостане единственной медицинской организацией, имеющей право выдавать сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, является республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, где стоимость одного анализа составляет 600 рублей, цена расходных материалов - 322 рубля. То есть фактически только за это исследование нужно заплатить около тысячи рублей. Платными являются и химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических и психотропных веществ. Как можно провести качественный медосмотр всего за тысячу рублей? Эти справки просто покупались, - уверен Андрей Резниченко.

И такая ситуация складывалась не только в республике: после открытия ММЦ в Москве выявляемость больных туберкулезом среди мигрантов возросла в 68 раз.

Главный врач ООО "ЦТМ-Медицина" Раян Мигранов считает, что проблема выдачи мигрантам "левых" справок сильно недооценена с точки зрения безопасности здоровья жителей республики.

- Медицинский осмотр мигрантов должен проводиться только уполномоченными на это клиниками. Главная задача - выявить наличие или отсутствие инфекционных заболеваний у всех без исключения граждан, прибывших на территорию Республики Башкортостан. И далеко не каждая сельская поликлиника может с этим справиться. Например, в прошлом году в Туймазах мигранты из Кыргызстана заразили корью 30 жителей Узбекистана. Поэтому необходимо уже на стадии обследования прибывших ставить фильтры для эпидзаболеваний, чтобы потенциальные носители вирусов не имели контактов с населением республики перед проведением медосмотра. Это касается не только мужчин и женщин, приехавших работать, но и их детей. Ребенок тоже может быть заражен корью, лепрой, туберкулезом. И нет никаких гарантий, что после получения формальной справки в районной поликлинике он не заразит ребенка, сидящего с ним за одной партой.

Желание мигрантов сэкономить на медосмотрах понятно, равно как и стремление предприимчивых людей сделать свой маленький бизнес, оказывая иностранным гражданам услуги по оформлению документов. Однако нужно понимать, что на другой чаше весов находится безопасность и здоровье жителей региона. Трудовые мигранты едут сюда работать по квотам, выделенным Российской Федерацией, и, следовательно, должны соблюдать все требования законодательства. .

А как у соседей

В Самарской области многофункциональный миграционный центр работает с 2016 года. В среднем один легализованный мигрант ежегодно приносит в бюджет региона 23 000 рублей.

- Даже несмотря на то, что с 2016 по 2019 годы в четыре раза снизилось количество проверок в отношении юридических лиц, незаконно использующих труд иностранных работников, что, в свою очередь, негативно повлияло на уровень легализации на территории региона, объем поступлений авансовых налоговых платежей по НДФЛ за патент по состоянию на 2018 год составил 748 миллионов рублей. Это на 127 миллионов рублей больше относительно показателя 2017 года, - говорит исполняющая обязанности директора самарского центра - АНО "РЦПМ" Алина Оганесян.

В Самарском миграционном центре также реализован принцип "единого окна", на его базе располагаются не только подразделения ГУ МВД по Самарской области, но и подведомственное МВД ФГУП "ПВС" МВД России, в задачи которого также входит работа с иностранными гражданами.