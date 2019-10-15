В Кировской области при пожаре погибло пять человек

СУ СКР по Кировской области начало доследственную проверку по факту гибели на пожаре пяти человек. Об этом сообщили во вторник в ведомстве.

Трагедия произошла накануне ночью в поселке Кикнур. В частном доме большая компания распивала спиртное. В какой-то момент, предположительно, из-за неосторожности при курении, начался пожар. В огне погибли две женщины и трое мужчин. Еще двое мужчин госпитализированы в больницу.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.