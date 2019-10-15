В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего. Сейчас они требуют объективного и всестороннего расследования, опасаясь, что виновник ДТП - действующий сотрудник полиции, избежит ответственности.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль и поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.

Трагедия произошла в июле этого года. Мальчика на велосипеде сбили в момент, когда он выехал на проселочную дорогу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения").