В Нижнем Новгороде показали японские этюды

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина открыл 85-й сезон спектаклем-концертом "Шопениана. Японские этюды". Музыкально-хореографический эксперимент, выполненный в стилистике минимализма, был подготовлен новой творческой командой, которую возглавил директор и худрук театра Александр Топлов.

На премьере присутствовали Чрезвычайный и полномочный посол Японии Тоёхиса Кодзуки, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В проекте приняли участие молодые пианисты-виртуозы - "русская японка" Канон Мацуда и ученик Михаила Плетнева Дмитрий Калашников. Специально для концерта в Нижний Новгород был доставлен самый крупный инструмент бренда, флагманская модель - концертный рояль Yamaha CFX.

В этой музыке сокрыта глубинная связь с японской философией и культурой

"РГ" побеседовала с автором "фантазийной хореографии" спектакля, известным японским танцовщиком и хореографом Морихиро Ивата.

"Шопениана. Японские этюды" - уже в самом названии какое-то противоречие.

Морихиро Ивата: Работая с "Этюдами" Шопена, я сосредоточился на внутреннем содержании цикла. Несмотря на то что эта музыка принадлежит европейскому композитору, в ней сокрыта глубинная связь с японской философией и культурой, которая проявляется в так называемой цикличности: все в этом мире имеет начало, развитие и завершение… Затем, по буддизму, наступает реинкарнация. Добро обязательно вернется, как и зло, утверждает наша религия. Я задумался над прекрасной музыкой Шопена, представляющей цикл из 12 отдельных пьес-этюдов: в каждом я увидел рассказ о чем-то очень важном и трепетном - любви, радости, доверии, учении, расцвете, стремлении, т.е. самих фаз жизненного цикла. Поэтому для меня стало естественным воплотить это произведение в пластике, назвав его "Шопениана. Японские этюды".

Не всякая музыка подходит для пластического искусства. Хотя Чайковский утверждал, что "балет - это та же симфония"...

Морихиро Ивата: На мой взгляд, все зависит от стиля и времени создания сочинения. Современная музыка требует новых открытий в хореографии; большая часть ее не совпадает с представлением о классических формах и канонах.

Кстати, о традициях и канонах. Вы как-то сказали, что в "красоте японского меча заключена духовность".

Морихиро Ивата: Японский меч - это целая философия. Не могу здесь пускаться в легкие, поверхностные рассуждения. Каждый меч мастера - это свои пропорции, а также острота, гибкость и живой рисунок, созданные мастером. Искусство меча состоит не только в том, чтобы повергнуть врага. Это скорее постижение таких философских понятий, как жизнь и смерть. Еще это путь бесконечного совершенствования.

Участие японской пианистки Канон Мацуда было запланировано вами?

Морихиро Ивата: Нет, она была приглашена в этот проект директором театра Александром Топловым. Ребята потрясающе играли! Поначалу мы репетировали под разные фонограммы, но проблема была в том, что в "Этюдах" Шопена исполнители всегда берут очень разные темпы. Когда свои записи прислали Канон Мацуда и Дмитрий Калашников, все стало на свои места!