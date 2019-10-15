В Нижнем Новгороде установлен дифференцированный тариф на вывоз мусора

С 1 октября в Нижегородской области впервые в России установлен отдельный тариф на вывоз пластикового мусора для каждой из девяти зон ответственности региональных операторов по обращению с ТКО. Разница с обычным тарифом в среднем по области составляет примерно 21 процент.

Перспектива платить меньше хотя бы за одну коммунальную услугу, тем более на 21 процент, весьма заманчива, поэтому корреспондент "РГ" решил узнать, как этого можно добиться. Оказалось, автоматически платеж не снизится.

Как нам пояснили в компании-регоператоре по обращению с ТКО, в ныне принятой схеме оплачивать услугу вывоза ТКО по фактическому объему практически невозможно. Во-первых, мусоровозы объезжают площадки по установленному в соответствии с санитарными нормами графику, а объемы вывоза с каждой площадки измеряются не кубометрами реального мусора, а умножением количества опорожненных контейнеров на их расчетную емкость. Во-вторых, раздельный учет по каждому дому тоже не ведется, поскольку контейнерные площадки чаще всего используются жителями нескольких многоквартирных домов.

Вторую причину можно попытаться убрать, приняв решение на общем собрании собственников о переходе на раздельный вывоз мусора. Правда, дело непростое, хотя бы потому, что нужно будет найти место для отдельной контейнерной площадки, согласовать ее размещение, оборудовать и ограничить возможность пользования ею жильцами других домов.

Разница с обычным тарифом в среднем по области составляет примерно 21 процент

Тем не менее решение нижегородского правительства можно считать прецедентом, и скорее мотивационным, чем экономическим. Это первый шаг к организации раздельного сбора мусора в масштабах всей области. Тем более что в планах ввести на территории региона раздельный сбор бытовых отходов, подлежащих вторичной переработке - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля, - уже с 1 января 2020 года. Но для этого, очевидно, потребуется дифференцировать и способы учета. Вот тогда действительно можно контролировать плату за данную коммунальную услугу, как об этом сейчас всем рассказывают.