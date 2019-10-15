В оренбургских школах начались уроки бизнеса

"Мой первый бизнес-проект" - программа с таким названием стартовала в Оренбуржье в конце сентября. В трех школах областного центра начались уроки предпринимательства. По окончании курса ребята смогут начать свой первый бизнес.

Впервые занятия для будущих бизнесменов были организованы в минувшем году - проект был доступен для одной школы и 20 учеников.

- По результатам проекта, реализованного в 2018-м, было создано два реальных бизнеса, - сообщили в пресс-службе правительства области. - В этом году в проекте участвуют более 180 школьников - из Нежинского лицея Оренбургского района, Лицея №4 г. Оренбурга и гимназии №7 поселка Ростоши.

За 25 уроков школьники получат комплексные знания, которые тут же найдут практическое применение в собственном бизнес-проекте. Благодаря этому ребята смогут начать свое первое дело правильно, использовать системный подход для создания и управления бизнесом. Кроме того, все полученные знания найдут практическое применение и в обычной жизни.

Кстати

В ходе проекта "Мой первый бизнес" школьники изучают и применяют управленческие технологии, маркетинговые модели с созданием и продвижением своего продукта, финансовые модели по управлению доходами и распределению расходов компании, систему принятия решений. Программа реализуется Центром поддержки предпринимательства при содействии минэкономразвития региона в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".