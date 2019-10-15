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15.10.2019 23:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В оренбургском роддоме малыши получили пуховое "приданое"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Во вторник в роддоме оренбургской горбольницы №2 в третий раз состоялась благотворительная акция "Родился оренбуржец". По случаю регионального праздника "Дни оренбургского пухового платка" 31 новорожденный малыш, появившийся на свет накануне, 14 октября, получил пуховое "приданое" - вязаные ажурные одеяла.
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области

Мероприятие было организовано областным Советом женщин при поддержке регионального минздрава, Оренбургского областного музея изобразительных искусств и фабрики оренбургских пуховых платков - именно она предоставила фирменные подарки.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
В Оренбуржье стартовали "Дни пухового платка"

Акция, ставшая уже доброй традицией, состоялась в старейшем учреждении родовспоможения области. Роддом на улице 8 Марта известен не только в регионе, но и за его пределами. Так, сегодня ажурное одеяло получил и маленький житель Калмыкии, который родился в Оренбурге.

В роддоме с богатой историей и традициями внедряются самые современные технологии родовспоможения и ухода за новорожденными. Созданы семейные палаты, работает школа молодых мам. Всего же с начала года здесь помогли появиться на свет 2 300 малышам.

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