В оренбургском роддоме малыши получили пуховое "приданое"

Во вторник в роддоме оренбургской горбольницы №2 в третий раз состоялась благотворительная акция "Родился оренбуржец". По случаю регионального праздника "Дни оренбургского пухового платка" 31 новорожденный малыш, появившийся на свет накануне, 14 октября, получил пуховое "приданое" - вязаные ажурные одеяла.

Мероприятие было организовано областным Советом женщин при поддержке регионального минздрава, Оренбургского областного музея изобразительных искусств и фабрики оренбургских пуховых платков - именно она предоставила фирменные подарки.

Акция, ставшая уже доброй традицией, состоялась в старейшем учреждении родовспоможения области. Роддом на улице 8 Марта известен не только в регионе, но и за его пределами. Так, сегодня ажурное одеяло получил и маленький житель Калмыкии, который родился в Оренбурге.

В роддоме с богатой историей и традициями внедряются самые современные технологии родовспоможения и ухода за новорожденными. Созданы семейные палаты, работает школа молодых мам. Всего же с начала года здесь помогли появиться на свет 2 300 малышам.