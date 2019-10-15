В Перми новорожденного ребенка спасли из наркопритона

Неравнодушный житель Перми сообщил в приемную Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае о том, что в одной из квартир дома, где он проживает, организован наркопритон. При этом в помещении проживает женщина с новорожденным ребенком.

Как пояснили в приемной регионального детского омбудсмена, информация срочно была передана Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Перми. Члены комиссии посетили указанную квартиру и обнаружили там женщину, которая предположительно употребляла наркотические средства и ее новорожденного ребенка. Квартира оказалась в крайне антисанитарном состоянии, она находится в собственности родственников сожителя, который отбывает наказание в местах лишения свободы.

Ребенок был передан органам опеки и в настоящее время находится в учреждение здравоохранения. В суд был направлен иск о лишении матери родительских прав.