Более 30 процентов такси в Перми и более половины на территории региона работают нелегально.

Об этом заявил заместитель министра транспорта Прикамья Александр Клебанов, пояснив, что ситуация на рынке пассажирских перевозок вызывает серьезные опасения. Решить проблему, по его мнению, можно с помощью законодательного регулирования и более жестких мер контроля в отношении частных извозчиков.

Утверждение о том, что часть рынка услуг такси в Перми находится в тени, подтвердили проверки, проведенные министерством транспорта края, прокуратурой, ГУ МВД, ФССП и профильной межведомственной комиссией. Удалось выявить 53 частных извозчика, у которых не оказалось разрешения на таксомоторную деятельность. В большинстве случаев пассажиры вызывали такси через онлайн-приложения на смартфонах, а заказы поступали нелегальным перевозчикам. Как выяснилось позже, некоторые водители не имели прав и даже находились в состоянии наркотического опьянения.

- Дополнительные сложности в регулировании сферы такси в Пермском крае создают разрешения, выданные ранее на территории других субъектов РФ, в частности в Удмуртской Республике и Кировской области, где требования к такси несколько иные, - пояснил Александр Клебанов. - В результате сложилась ситуация, когда, скажем, в Перми важен цвет автомобиля, а в Удмуртии нет. В настоящее время соглашения между регионами расторгнуты, однако полученные там разрешения на таксомоторную деятельность будут действовать до конца срока. Поэтому сегодня невозможно привести абсолютно все машины такси к единообразию.

В результате региональный минтранс предложил депутатам Законодательного собрания ряд мер, с помощью которых, по мнению чиновников, можно навести порядок на рынке частного извоза. Например, ограничить использование автомобилей старше пяти лет. Или повысить требования к стажу водителей - в минтрансе считают, что он должен быть не менее трех лет.

Предложенные меры нашли поддержку у некоторых народных избранников. По словам депутата Юрия Борисовца, закон, регулирующий в Прикамье деятельность такси (принят в 2011 году), уже потерял актуальность. Он предусматривает слишком мягкую административную ответственность за занятие нелегальным извозом. Сегодня в этой сфере нужен новый региональный нормативно-правовой акт. И принять его следует, не дожидаясь окончательных поправок в федеральное законодательство.

С коллегой солидарен депутат Александр Григоренко. Он считает, что рынок частного извоза характеризуют низкое качество автомобилей и услуг. Пассажиры нередко сталкиваются с грубостью водителей, которые работают на старых и грязных машинах.

"Все эти проблемы усугубляются практически неуязвимым положением "Яндекса" и других агрегаторов такси, - отметил депутат в своем блоге. - Последние не несут никакой ответственности за использование таких машин и нередко покрывают серые схемы, так называемые открывашки. Что делать? Во-первых, нужно дождаться принятия в третьем чтении новой редакции федерального закона о такси, где предполагается ограничить всевластие агрегаторов и усилить полномочия региона. Во-вторых, не дожидаясь федерального закона, пересмотреть региональный, ужесточив требования к возрасту и внешнему виду автомобилей".

На сегодняшний день штрафные санкции действительно невысоки. Так, при отсутствии регистрации, страховки и водительских прав наказание составляет всего от 500 до 800 рублей. Штраф за отсутствие карточки водителя - одну тысячу рублей для физического лица и 30 тысяч - для юридического. Если на автомобиле нет опознавательного фонаря, водителю придется заплатить уже три тысячи рублей, а юрлицу - 50 тысяч. Однако, по мнению участников рынка, наибольшую угрозу их деятельности сегодня представляет обязательное исполнение всех норм, предусмотренных законом в отношении таксистов.

- Машину можно недорого перекрасить в желто-белый цвет с помощью пленки, можно и на опознавательный фонарь раскошелиться, но возраст автомобиля на уровне пяти лет - это излишнее требование, - размышляет пермский таксист Вадим. - Во-первых, это противоречит действующему законодательству, ведь исправность автомобиля и его безопасность для перевозки пассажиров гарантирует техосмотр, а не срок эксплуатации. Во-вторых, такое ограничение не позволит заниматься извозом многим автовладельцам, которые все пять лет регулярно проходили ТО и сохранили машину в хорошем техническом состоянии. Это как запретить людям носить одежду после года ее использования. Уверен, проблему такой запрет не решит, а нелегальных таксистов в Перми станет только больше. .

Кстати

В документе, регламентирующем деятельность частных извозчиков, могут появиться и другие требования. Они обозначены в проекте закона о государственном регулировании работы такси, который в декабре прошлого года в первом чтении приняла Госдума. Так, предполагается, что таксисты-иностранцы должны будут обзавестись правами российского образца, а перевозку пассажиров не смогут осуществлять лица с непогашенной или неснятой судимостью за особо тяжкие преступления. Помимо этого, таксистов могут обязать проходить аттестацию на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры муниципального образования.