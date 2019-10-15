Об этом заявил заместитель министра транспорта Прикамья Александр Клебанов, пояснив, что ситуация на рынке пассажирских перевозок вызывает серьезные опасения. Решить проблему, по его мнению, можно с помощью законодательного регулирования и более жестких мер контроля в отношении частных извозчиков.
Утверждение о том, что часть рынка услуг такси в Перми находится в тени, подтвердили проверки, проведенные министерством транспорта края, прокуратурой, ГУ МВД, ФССП и профильной межведомственной комиссией. Удалось выявить 53 частных извозчика, у которых не оказалось разрешения на таксомоторную деятельность. В большинстве случаев пассажиры вызывали такси через онлайн-приложения на смартфонах, а заказы поступали нелегальным перевозчикам. Как выяснилось позже, некоторые водители не имели прав и даже находились в состоянии наркотического опьянения.
- Дополнительные сложности в регулировании сферы такси в Пермском крае создают разрешения, выданные ранее на территории других субъектов РФ, в частности в Удмуртской Республике и Кировской области, где требования к такси несколько иные, - пояснил Александр Клебанов. - В результате сложилась ситуация, когда, скажем, в Перми важен цвет автомобиля, а в Удмуртии нет. В настоящее время соглашения между регионами расторгнуты, однако полученные там разрешения на таксомоторную деятельность будут действовать до конца срока. Поэтому сегодня невозможно привести абсолютно все машины такси к единообразию.
В результате региональный минтранс предложил депутатам Законодательного собрания ряд мер, с помощью которых, по мнению чиновников, можно навести порядок на рынке частного извоза. Например, ограничить использование автомобилей старше пяти лет. Или повысить требования к стажу водителей - в минтрансе считают, что он должен быть не менее трех лет.
Предложенные меры нашли поддержку у некоторых народных избранников. По словам депутата Юрия Борисовца, закон, регулирующий в Прикамье деятельность такси (принят в 2011 году), уже потерял актуальность. Он предусматривает слишком мягкую административную ответственность за занятие нелегальным извозом. Сегодня в этой сфере нужен новый региональный нормативно-правовой акт. И принять его следует, не дожидаясь окончательных поправок в федеральное законодательство.
С коллегой солидарен депутат Александр Григоренко. Он считает, что рынок частного извоза характеризуют низкое качество автомобилей и услуг. Пассажиры нередко сталкиваются с грубостью водителей, которые работают на старых и грязных машинах.
"Все эти проблемы усугубляются практически неуязвимым положением "Яндекса" и других агрегаторов такси, - отметил депутат в своем блоге. - Последние не несут никакой ответственности за использование таких машин и нередко покрывают серые схемы, так называемые открывашки. Что делать? Во-первых, нужно дождаться принятия в третьем чтении новой редакции федерального закона о такси, где предполагается ограничить всевластие агрегаторов и усилить полномочия региона. Во-вторых, не дожидаясь федерального закона, пересмотреть региональный, ужесточив требования к возрасту и внешнему виду автомобилей".
На сегодняшний день штрафные санкции действительно невысоки. Так, при отсутствии регистрации, страховки и водительских прав наказание составляет всего от 500 до 800 рублей. Штраф за отсутствие карточки водителя - одну тысячу рублей для физического лица и 30 тысяч - для юридического. Если на автомобиле нет опознавательного фонаря, водителю придется заплатить уже три тысячи рублей, а юрлицу - 50 тысяч. Однако, по мнению участников рынка, наибольшую угрозу их деятельности сегодня представляет обязательное исполнение всех норм, предусмотренных законом в отношении таксистов.
- Машину можно недорого перекрасить в желто-белый цвет с помощью пленки, можно и на опознавательный фонарь раскошелиться, но возраст автомобиля на уровне пяти лет - это излишнее требование, - размышляет пермский таксист Вадим. - Во-первых, это противоречит действующему законодательству, ведь исправность автомобиля и его безопасность для перевозки пассажиров гарантирует техосмотр, а не срок эксплуатации. Во-вторых, такое ограничение не позволит заниматься извозом многим автовладельцам, которые все пять лет регулярно проходили ТО и сохранили машину в хорошем техническом состоянии. Это как запретить людям носить одежду после года ее использования. Уверен, проблему такой запрет не решит, а нелегальных таксистов в Перми станет только больше. .
В документе, регламентирующем деятельность частных извозчиков, могут появиться и другие требования. Они обозначены в проекте закона о государственном регулировании работы такси, который в декабре прошлого года в первом чтении приняла Госдума. Так, предполагается, что таксисты-иностранцы должны будут обзавестись правами российского образца, а перевозку пассажиров не смогут осуществлять лица с непогашенной или неснятой судимостью за особо тяжкие преступления. Помимо этого, таксистов могут обязать проходить аттестацию на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры муниципального образования.