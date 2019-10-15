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15.10.2019 12:15
Проект: В регионах

Обман зрения

В Прикамье обнаружили фальшивые купюры на миллион рублей
Текст: Алексей Трапезников
Российская газета - Экономика Поволжья № 231(7989)
За два квартала текущего года в Прикамье было изъято 218 поддельных банкнот крупного достоинства на общую сумму 992,5 тысячи рублей.

По мнению специалистов Уральского ГУ Банка России, количество фальшивок в регионе сокращается, но их качество с каждым годом становится выше, и выявить такие купюры невооруженным глазом все сложнее.

Самыми популярными у фальшивомонетчиков остаются банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей - на их долю приходится более 90 процентов всех выявленных подделок. В этом году обнаружено 192 фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей и 18 - номиналом 1000 рублей, что составило 96 процентов от общего количества. Помимо того, найдено семь поддельных купюр по 2000 рублей образца 2017 года.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка

В Пермском крае встречаются и фальшивые купюры иностранных государств. В 2019 году выявлено три банкноты номиналом 100 долларов, из оборота изъяты одна поддельная банкнота номиналом 50 евро и две банкноты по 100 евро.

По словам заместителя управляющего отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексея Машковцева, при обнаружении фальшивой купюры нужно немедленно обратиться в органы внутренних дел или банк и сообщить, при каких обстоятельствах она была получена.

- Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивые деньги, это уголовное преступление, - предостерег эксперт. - Информацию о защитных признаках купюр можно найти в мобильном приложении "Банкноты Банка России". Кстати, приложение может самостоятельно определить фальшивку с помощью камеры смартфона, достаточно навести ее на отдельные элементы банкноты, и ответ программы не заставит себя долго ждать.

Лица, которые расплатились в магазинах поддельными купюрами, вызвали интерес у правоохранительных органов. Так, в нынешнем году полицейскими был задержан 21-летний нигде не работающий житель Перми, попытавшийся на кассе продуктового магазина расплатиться поддельной пятитысячной купюрой. В дальнейшем правоохранители изъяли у него еще девять фальшивок. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В Подмосковье пенсионеру заменили два миллиона рублей фальшивками

Аналогичный случай произошел в Березниках, где задержали двоих подростков. В марте один из них приобрел поддельные деньги в интернете и уговорил второго расплатиться ими в магазине. Материалы данного уголовного дела уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее в Перми была осуждена банда фальшивомонетчиков, которые подделывали купюры достоинством 1000 рублей. Злоумышленники распространяли фальшивки в электричках, на вокзалах и железнодорожных станциях, в продуктовых киосках, салонах связи и аптеках. Поддельные купюры имели достаточно высокое качество изготовления, их сложно было отличить от настоящих. Фальшивки были выявлены лишь после того, как попали на обработку в банк. Всего злоумышленникам удалось сбыть 112 поддельных денежных знаков.

ПФО
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