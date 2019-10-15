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Рубрика: Общество
Проект: Наука

"Бублик" для космоса

В России разрабатывают солнечный парусник
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Ученые Самарского университета имени академика Королева разрабатывают инновационный солнечный парусник, который способен передвигаться в десять раз быстрее по сравнению с самыми скоростными действующими космическими зондами.
Благодаря инновационному паруснику ученые планируют добраться до самых дальних уголков космоса. Фото: Forplayday/ iStock Благодаря инновационному паруснику ученые планируют добраться до самых дальних уголков космоса. Фото: Forplayday/ iStock
Благодаря инновационному паруснику ученые планируют добраться до самых дальних уголков космоса. Фото: Forplayday/ iStock

Аппаратом с космическим солнечным парусом здесь занимаются с начала 90-х годов прошлого века. Три года назад к экспериментам подключился член Международной академии астронавтики, директор Центра теоретической физики Городского университета Нью-Йорка профессор Роман Кезерашвили. Он вошел в состав исследовательской группы вуза, возглавляемой профессором кафедры космического машиностроения Ольгой Стариновой.

Фото: ratpack223 / iStock
Самарские ученые создали новый тип лазера

- Это будет круглая надувная конструкция, которая получит реактивное ускорение без реактивных двигателей, - рассказал профессор Роман Кезерашвили.

Парусник, масса которого вместе с аппаратурой составит 100-200 килограммов, - это тор, а проще "бублик", с закрытой "пластинкой"-середкой. Тончайшая металлизированная зеркальная пленка как раз и есть огромный солнечный парус. Он раскроется, когда в тор в нужный момент поступит газ и надует конструкцию. Поверхность паруса ученые покроют специальным веществом, которое начнет нагреваться и испаряться, когда аппарат приблизится к Солнцу. В результате испарения конструкция быстро получит ускорение по принципу реактивного двигателя - скорость движения парусника достигнет 300-400 километров в секунду. После чего он продолжит двигаться, используя давление солнечного света.

- Длительность перелетов до других звезд гигантская, но мы сможем, например, запустить аппарат в облако Оорта или в фокус гравитационной линзы Солнца. Для сравнения: скоростному американскому космическому зонду "Вояджер-1" потребуется 300 лет, чтобы достигнуть облака Оорта, - отметила Ольга Старинова. - Солнечный парус будет способен долететь до него за 20-30 лет.

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