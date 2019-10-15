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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крутая горка

В Самаре установили "пандус" для колясочников с непреодолимым уклоном
Текст: Анна Шепелева ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Возле приемной администрации Октябрьского района Самары установили сооружение, похожее на пандус для инвалидов. Но забраться по нему колясочникам самостоятельно просто невозможно из-за крутизны. Самарцы возмущены такими бюджетными тратами и предлагают главе района самому воспользоваться этим "аттракционом".

Фото новенького железного "пандуса" опубликовал в своем Twitter депутат самарской Губернской Думы Михаил Матвеев.

Фото: Анна Скудаева
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- Я бы посмотрел на того инвалида, кто осилит на него взобраться. Зато обратно - с ветерком, - прокомментировал парламентарий. Ситуацию отчасти могла бы спасти кнопка вызова помощи, но и этой компенсационной меры чиновники не предусмотрели. Самарцы в соцсетях активно обсуждают эту новость. "Если Октябрьская администрация устанавливает у себя такие пандусы, что говорить о других социальных объектах?" - возмущается житель города под ником Самарчанка. Горожане предлагают переместить этот "аттракцион для здоровых" на набережную Волги или сделать его объектом для тренировок. "Наверх - накачиваем мускулатуру, вниз - отрабатываем скоростное катание".

Шутки-шутками, но люди возмущены не только неразумностью чиновников, но и бездарной тратой бюджетных средств. Пользователь Александр обратил внимание, что нет поручней на уровне ниже стандартного, предназначенных именно для колясочников. Другой самарец выразил надежду, что пандус приведут в порядок за счет "чиновников-вундеркиндов".

Забраться по пандусу колясочникам самостоятельно просто невозможно

Председатель самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница" Евгений Печерских рассказал "РГ", что такие вещи на местном уровне не редкость, главная проблема чиновников в том, что многие из них так и не научились советоваться с инвалидами, когда что-то для них делают.

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- Только что нам позвонил бизнесмен из Отрадного, спрашивал, какой должен быть пандус, нужен ли навес? А здесь отработали "для галочки", - уверен общественник.

В администрации района "РГ" пояснили, что данный объект якобы не является пандусом: "Это сооружение предназначено для технического перемещения". Однако чиновник пообещал, что сегодня заработает звонок, которым колясочники смогут вызвать сотрудника. И он поможет попасть внутрь приемной.

Что ж, чиновникам от власти виднее, пандус ли это, или сооружение для технического перемещения... Легче инвалидом от этого не будет. Вот зачем только людей смешить?

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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