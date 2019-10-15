В Самаре установили "пандус" для колясочников с непреодолимым уклоном

Возле приемной администрации Октябрьского района Самары установили сооружение, похожее на пандус для инвалидов. Но забраться по нему колясочникам самостоятельно просто невозможно из-за крутизны. Самарцы возмущены такими бюджетными тратами и предлагают главе района самому воспользоваться этим "аттракционом".

Фото новенького железного "пандуса" опубликовал в своем Twitter депутат самарской Губернской Думы Михаил Матвеев.

- Я бы посмотрел на того инвалида, кто осилит на него взобраться. Зато обратно - с ветерком, - прокомментировал парламентарий. Ситуацию отчасти могла бы спасти кнопка вызова помощи, но и этой компенсационной меры чиновники не предусмотрели. Самарцы в соцсетях активно обсуждают эту новость. "Если Октябрьская администрация устанавливает у себя такие пандусы, что говорить о других социальных объектах?" - возмущается житель города под ником Самарчанка. Горожане предлагают переместить этот "аттракцион для здоровых" на набережную Волги или сделать его объектом для тренировок. "Наверх - накачиваем мускулатуру, вниз - отрабатываем скоростное катание".

Шутки-шутками, но люди возмущены не только неразумностью чиновников, но и бездарной тратой бюджетных средств. Пользователь Александр обратил внимание, что нет поручней на уровне ниже стандартного, предназначенных именно для колясочников. Другой самарец выразил надежду, что пандус приведут в порядок за счет "чиновников-вундеркиндов".

Забраться по пандусу колясочникам самостоятельно просто невозможно

Председатель самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница" Евгений Печерских рассказал "РГ", что такие вещи на местном уровне не редкость, главная проблема чиновников в том, что многие из них так и не научились советоваться с инвалидами, когда что-то для них делают.

- Только что нам позвонил бизнесмен из Отрадного, спрашивал, какой должен быть пандус, нужен ли навес? А здесь отработали "для галочки", - уверен общественник.

В администрации района "РГ" пояснили, что данный объект якобы не является пандусом: "Это сооружение предназначено для технического перемещения". Однако чиновник пообещал, что сегодня заработает звонок, которым колясочники смогут вызвать сотрудника. И он поможет попасть внутрь приемной.

Что ж, чиновникам от власти виднее, пандус ли это, или сооружение для технического перемещения... Легче инвалидом от этого не будет. Вот зачем только людей смешить?