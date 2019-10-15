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15.10.2019 19:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поэтажный спор

Градостроительные нормативы переделали ради комплексной застройки
Текст: Андрей Куликов ("Российская газета", Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
В Саратовской области начало действовать с 1 октября положение региональных нормативов градостроительного проектирования, запрещающее застройку выше 10 этажей. Под ограничение попадают все строящиеся жилые и административные здания в городах с численностью населения более 100 тысяч жителей. Однако без компромисса между застройщиками и местной властью не обошлось.
Рядом с красивейшим зданием Саратовской консерватории, к счастью, не появилось ни одной высотки. Фото: Владимир Янченко Рядом с красивейшим зданием Саратовской консерватории, к счастью, не появилось ни одной высотки. Фото: Владимир Янченко
Рядом с красивейшим зданием Саратовской консерватории, к счастью, не появилось ни одной высотки. Фото: Владимир Янченко

По мнению заведующего кафедрой архитектуры Саратовского государственного технического университета Сергея Дядченко, форсировать ограничение высоты застройки региональные власти вынудило быстрое возведение в последнее десятилетие в областном центре ряда высотных жилых домов. В основном это 24-этажки, а самым высоким "небоскребом" Саратова стал 37-этажный жилкомплекс "Volga-Sky" у моста через Волгу. Причем почти все высотки застройщики ухитрились воткнуть либо в историческом центре города, либо у самых его границ.

Фото: istock / istock
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Попытку ограничить этажность новостроек местные застройщики сразу встретили в штыки. Руководители крупных строительных компаний сразу заявили, что это приведет к росту стоимости жилья на первичном рынке. Один из известных застройщиков, выступая на областном градостроительном совете, сообщил, что стоимость квадратного метра жилья в обычной десятиэтажке на 10 процентов выше, по его расчетам, чем в 24-этажной высотке.

- Это очень большая разница, возникают вопросы по рентабельности, придется думать, чем компенсировать затраты, - подчеркнул застройщик.

Самым высоким "небоскребом" Саратова стал 37-этажный жилой комплекс "Volga-Sky" у моста через Волгу

Более того, руководители семи строительных компаний, как и водится , когда речь идет о потере прибыли, написали открытое письмо губернатору. Подключили и областного прокурора, попросив его в своем заявлении проверить проект градостроительных регламентов на наличие в нем… коррупционной составляющей.

Фото: Reuters
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Местные власти стояли на своем, хотя и отложили почти на год введение правила, регулирующего высотность застройки. (Сами нормативы градостроительного проектирования начали применяться еще с 1 января 2018 года.) По их мнению, себестоимость квадратного метра в десятиэтажках, которые строят в новых районах города, меньше стоимости жилплощади в высотных зданиях, а если подорожание жилья будет происходить, то по другим причинам.

Однако в нынешних, скажем так, непростых условиях для строителей, региональные власти все же пошли на уступку. По-видимому, сознательно, чтобы не подкосить окончательно отрасль.

- Еще в прошлом году строительство в Саратовской области дало минус десять процентов, это самое большое падение по отраслям региональной экономики и свидетельство того, что чувствует себя эта отрасль действительно плохо. Кроме того, с этого года застройщикам часть средств приходится фактически выводить из оборота и замораживать на эскроу-счетах, сейчас в Саратовской области закрываются многие небольшие строительные организации, которые не могут работать в новых условиях, - рассказывает корреспонденту "РГ" председатель комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Саратовской области Михаил Волков.

Впрочем, принятая норма ограничения этажности кажется странной и члену городской Общественной палаты, создателю общественной организации "Жить здесь!" Александру Ермишину. Он напомнил, что в Саратове уже действовали ограничения застройки в историческом центре и их нужно было просто соблюдать.

- Борьбы с точечной застройкой не получится, потому что ограничение по высотности в 10 этажей мягче уже действующих норм, когда запрещается строить выше конька соседнего здания-памятника, - объясняет Ермишин.

По мнению общественника, если речь идет о комфорте жителей, то регулировать в районах новостроек нужно, прежде всего, не высотность, а коэффициент плотности застройки, чтобы дома не строили окно в окно, от чего в конечном счете и зависит обеспеченность новостроек парковочными местами, озеленением, объектами благоустройства.

В итоге в приложение к постановлению областного правительства был внесен ряд исключений, когда можно строить здания выше 10 этажей. Помимо случаев с достройкой домов обманутых дольщиков, это касается комплексной застройки, а также "завершения инвестиционных проектов в границах зон перспективной застройки в соответствии с городскими правилами застройки и землепользования".

Судя по высказываниям экспертов, это даст девелоперам возможность закончить все начатые и запланированные на будущее проекты.

Фото: РИА Новости
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- Дело не в количестве этажей, дело в подходах, заявляет заместитель главы администрации по градостроительству и архитектуре Саратова Антон Корнеев, - Мы считаем, что граждане, которые покупают жилье, должны приобретать не квадратные метры, а услугу, которую предоставляет застройщик. Семь - десять лет назад дома вводились в эксплуатацию, а потом выяснялось, что во дворе некуда поставить машину, не хватало детских площадок, начинались проблемы с соцобъектами. Вот это мы и хотим поменять, город должен развиваться так, чтобы людям в нем было удобно жить.

Пока в Саратове с удобным для людей городом получается не очень. Новые жилые микрорайоны сдаются без школ, детских садиков и поликлиник. Характерная ситуация сложилась в одном из новых микрорайонов в Кировском районе. Здесь застройщик возвел 21 многоэтажный жилой дом, два детских садика, а еще должен был построить школу, однако она так и не появилась. Лишь благодаря вмешательству председателя Госдумы Вячеслава Володина, большую современную школу с бассейном и спорткомплексом, которую назвали "Аврора", здесь построили.

Саратовский блогер Денис Жабкин и вовсе считает, что люди пока не готовы переплачивать за более комфортное жилье.

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