В Саратовской области сдали первый детсад по нацпроекту

В поселке Татищево открылся новый детский сад на 160 мест. Строительство дошкольного было завершено в сентябре.

Здание детсада рассчитано на восемь групп, в том числе три из них для детей ясельного возраста.

- Моему малышу 2 года и 4 месяца, он пойдет в ясельную группу. Новый детсад был очень нужен в нашем поселке. Построили его быстро. Здесь прекрасные помещения для детей, красивые игрушки, замечательный персонал, - говорит мама одного из воспитанников детского садика Елена Дементьева.

Как отметили в правительстве области, с открытием дошкольного учреждения в поселке Татищево появится 50 новых рабочих мест, кадрами детский садик укомплектован полностью.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил татищевцев с открытием нового современного дошкольного учреждения для детей, пожелал педагогам наладить здесь "образцовый воспитательный процесс".

Всего в регионе ведется в этом году строительство 24 детских садов, с местами почти для трех тысяч ребятишек. Средства были выделены в рамках реализации национального проекта "Демография".

В поселке Татищево в этом году также реализуются проекты по благоустройству городской среды. В частности, комплексное благоустройство провели в поселковом сквера. На территории зеленой зоны установлены декоративные столбики освещения, засеян газон, разбиты клумбы и цветники, высажен фруктовый сад. Работы проведены за счет средств регионального и местного бюджета, а также спонсорской помощи.