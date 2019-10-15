В Саратовской области завершили благоустройство 245 дворов

Участниками проекта стали города и поселки в 37 муниципальных районах области.
Как сообщили в областном министерстве строительства и ЖКХ, перед включением дворов в муниципальные программы, проводилась их инвентаризация.
Также в этом году в Саратовской области благоустроены 64 общественные территории. Еще в 11 парках и скверах продолжаются работы. Общественные территории для благоустройства были выбраны по итогам рейтингового голосования и общественных обсуждений в муниципалитетах.
В этом году на мероприятия проекта "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено 821,3 миллионов рублей.
На каждый объект благоустройства был заключен договор на осуществление контроля качества проведения работ.
- В случае выявления каких-либо недоделок или скрытых дефектов в процессе эксплуатации, подрядная организация будет устранять недостатки, возникшие в течение гарантийного срока, за счет собственных средств. В соответствии с заключенными договорами с подрядными организациями гарантийные сроки по объектам составляют не менее 36 месяцев, - рассказали в пресс-службе областного министерства строительства и ЖКХ.