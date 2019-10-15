Видео: Казанец искупался с осетром в аквариуме гипермаркета

Казанский блогер залез в аквариум с живой рыбой одного из гипермаркетов города. Эта выходка шокировала покупателей и продавцов. Видео было опубликовано в соцсетях.

Экстремальное купание он устроил, видимо, в погоне за хайпом.

"Сейчас будет полная жесть", - пообещал он подписчикам перед погружением. Затем разделся по пояс, забрался в аквариум и начал плескаться.

Осетр, несмотря на неожиданное вторжение, осталась совершенно невозмутимым, а вот продавщица рыбного отдела была в негодовании.

Через полминуты блогер ретировался.