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15.10.2019 14:45
Проект: В регионах

Более пяти тысяч свидетельств на жилье выдано пострадавшим в Приангарье

Текст: Екатерина Вострикова
Более пяти тысяч свидетельств на приобретение жилья выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время совещания с главами муниципальных образований Иркутской области. Мероприятие состоялось в Тулуне. Участие в нем принял заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко.

Первый заместитель губернатора Иркутской области - председатель правительства региона Руслан Болотов доложил о ходе восстановительных работ в территориях, пострадавших от стихии. Он напомнил, что 18 сентября 2019 года распоряжением правительства России была утверждена "Программа по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области".

Принята программа восстановления районов, пострадавших от наводнения

Предполагаемые объемы финансирования программы составляют 43,3 миллиарда рублей. В рамках ее реализации необходимо выполнить 211 мероприятий. Среди них 133 объекта социальной сферы, в том числе 55 первоочередных (22 объекта образования, 14 детских садов, 17 медицинских учреждений, два объекта социальной защиты населения).

Общее количество подтопленных жилых домов, по представленным муниципальными образованиями данным, составило 10890 (17370 помещений). По результатам обследований на 13 октября 2019 года, установлена необходимость сноса или ремонта 7727 домов (9635 помещений).

- По данным на 14 октября, выдано 5278 свидетельств гражданам на приобретение нового жилья. Оплачено 1418 свидетельств на общую сумму около 4 миллиардов рублей,- рассказал Сергей Левченко.

На предоставление свидетельств на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений поступило 2232 заявления. Принято 1647 решений. Из них 1362 положительных на общую сумму 412,3 миллиона рублей. По информации ГКУ "Служба заказчика Иркутской области", перечислены средства по 346 свидетельствам на общую сумму почти 54 миллионов рублей.

Руслан Болотов доложил о темпах аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной, энергетической, гидротехнической, транспортной и других сфер. Виталий Мутко подчеркнул значимость этих работ для дальнейшего развития территорий, которые стали жертвами летнего наводнения.

В Тулуне к застройке жильем подготовят еще две площадки

- Объем работ по восстановлению социальной и транспортной инфраструктуры, конечно, огромный. Жилье должно быть восстановлено к концу следующего года. Программа масштабная, на нее выделено более 40 миллиардов рублей федеральных инвестиций. Эти районы никогда таких финансовых объемов не получали. Есть возможность создать новую среду для жизни. Но зависеть это будет и от общественности, и от мэров муниципальных образований, - подчеркнул Виталий Мутко.

Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутская область - территория развития
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