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15.10.2019 16:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Что построят в Новосибирске благодаря проекту "Наукополис"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В министерстве строительства Новосибирской области рассказали о перспективах развития зоны опережающего развития "Наукополис", которая включает Новосибирский научный центр Академгородок 2.0.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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По словам главы регионального минстроя Ивана Шмидта, проект подразумевает не только значительное расширение научной и испытательной базы, но и повышение уровня комфорта, а также транспортной доступности Академгородка.

- На первых этапах стояла задача увязать в единую концепцию развития 45 научных стартапов, а также сеть объектов соцкультбыта, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства. На следующих этапах будут созданы планы по развитию конкретных направлений, затем выходим на проекты планировки территорий и так далее, - обозначил Иван Шмидт план реализации проекта.

Областное министерство выступило заказчиком разработки стратегии пространственного развития зоны Новосибирского научного центра и прилегающей территории на период до 2035 года. В частности, на территории Академгородка подразумевается строительство субагломерации "Умная долина". Этот масштабный объект соответствует градостроительным параметрам ведущих технополисов мира.

Согласно проекту, в Академгородке на 78 процентов увеличится площадь жилых зон, на 39 процентов - производственных. Научно-производственная зона вырастет в 2,6 раза, при этом гарантируется сохранение площади зеленых территорий и лесов. Помимо этого, в рамках развития общего проекта "Наукополиса" власти планируют достроить Восточный обход и провести третью дорогу из Академгородка в центр Новосибирска. Стоимость проектных мероприятий по всем направлениям оценивается в 430 миллиардов рублей.

- Завершены первые этапы работ - сбор данных и определение границ, подготовлены проектные предложения по развитию территории ННЦ. Сегодня мы получили концепцию бесшовного генплана на нескольких территориях муниципальных образований, - отметил главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.

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