В Братске число отравившихся шаурмой увеличилось до 30

Количество отравившихся шаурмой в кафе Братска Иркутской области выросло до 30 человек, десять из которых - дети. Об этом сообщает ТАСС о ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения. Были госпитализированы 23 человека, из них в больнице остаются 17 человек.

Первая волна отравления была зафиксирована 8 октября. Тогда 13 человек обратились к врачам после посещения кафе в Братске. К концу прошлой недели число отравившихся выросло уже до 27.

Работа кафе приостановлена. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. В частности, уже выявлен ряд нарушений: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие технологической документации и программы производственного контроля, продукты с истекшим сроком годности.

Следственный комитет по региону проводит проверку по факту массового отравления.