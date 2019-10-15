В Бурятии построят крупнейшую в мире гамма-обсерваторию

Иркутский государственный университет получил грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 87,5 миллиона рублей на строительство уникальной научной установки - крупнейшей в мире гамма-обсерватории в Тункинской долине в Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе университета, грант рассчитан на 2 года. Он выделен по итогам конкурса в рамках целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". В общей сложности гранты министерства получили восемь победителей по разным наукам.

- На основную часть финансирования мы планируем приобрести недостающие компоненты и материалы для завершения в следующем году строительства пилотного комплекса установок гамма-обсерватории TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic ray physics and Gamma-ray Astronomy), - отметил соруководитель проекта, декан физического факультета ИГУ профессор Николай Буднев.

Напомним, гамма-обсерватория TAIGA строится с 2013 года на территории Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ в Бурятии на средства грантов правительства РФ и федерального Министерства науки и образования. Ее задача - регистрация частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной. Помимо изучения космоса, эти исследования в перспективе позволят отработать новых технологии в наносекундной электронике, решить задачи многопроцессорных систем сбора данных.

Завершение пилотного комплекса установок площадью один квадратный километр запланировано в 2020 году.