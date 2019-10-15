В Красноярске вандалы подожгли памятник героям ВОВ

Венок возле памятника героям Великой Отечественной войны и солдатам в Красноярске накануне подожгли неизвестные. Об том сообщает пресс-служба городской администрации на официальном сайте мэрии Красноярска.

"Из-за пожара частично разрушена поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня. Силами администрации района мемориал будет восстановлен. Заявление в полицию уже направлено", - приводятся в сообщении слова замруководителя администрации Кировского района Олеси Ефимовой.

По традиции у мемориала проходят возложение цветов в память об участниках Великой Отечественной войны в День Победы, "Вахта памяти" и другие патриотические мероприятия.