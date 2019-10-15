В Красноярском крае завели дело на пожарных, солгавших о тушении леса

Полицейские Богучанского района Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении сотрудника лесопожарного центра, предоставившего недостоверные сведения о тушении лесного пожара. Материалы в полицию передала прокуратура района по итогам проверки КГАУ "Лесопожарный центр".

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, 9 мая 2019 года в Гремучинском лесничестве возник лесной пожар. Согласно отчетам, пожар охватил 7,5 гектара, девять работников центра тушили его трое суток. Затраты составили 45 тысяч рублей.

Однако, по данным прокуратуры Красноярского края, на самом деле сгорело около двух гектаров, и это возгорание менее чем за сутки потушили лесозаготовители, работавшие в той местности. А представители лесопожарного центра участие в тушении вообще не принимали.

В ГУ МВД по Красноярскому краю уточнили, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Статья предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на срок до 2 лет, отмечают в ведомстве.