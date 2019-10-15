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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новосибирская полиция возбудила административное дело в отношении водителя такси, применившего насилие к двухлетнему ребенку и его матери.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- 14 октября в отдел полиции №2 "Железнодорожный" обратилась за помощью 33-летняя горожанка, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. - Она сообщила, что во время поездки у них с водителем такси произошел конфликт.  Мужчина, применив силу, вытащил женщину с маленьким ребенком из машины на улицу.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что разъяренный водитель открывает двери и буквально вышвыривает на асфальт сначала малыша, а затем его мать. Перепуганный ребенок плачет.

К проверке также подключился следственный комитет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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