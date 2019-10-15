В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком

Новосибирская полиция возбудила административное дело в отношении водителя такси, применившего насилие к двухлетнему ребенку и его матери.

- 14 октября в отдел полиции №2 "Железнодорожный" обратилась за помощью 33-летняя горожанка, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. - Она сообщила, что во время поездки у них с водителем такси произошел конфликт. Мужчина, применив силу, вытащил женщину с маленьким ребенком из машины на улицу.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что разъяренный водитель открывает двери и буквально вышвыривает на асфальт сначала малыша, а затем его мать. Перепуганный ребенок плачет.

К проверке также подключился следственный комитет.