В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком

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Новосибирская полиция возбудила административное дело в отношении водителя такси, применившего насилие к двухлетнему ребенку и его матери.
- 14 октября в отдел полиции №2 "Железнодорожный" обратилась за помощью 33-летняя горожанка, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. - Она сообщила, что во время поездки у них с водителем такси произошел конфликт. Мужчина, применив силу, вытащил женщину с маленьким ребенком из машины на улицу.
На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что разъяренный водитель открывает двери и буквально вышвыривает на асфальт сначала малыша, а затем его мать. Перепуганный ребенок плачет.
К проверке также подключился следственный комитет.