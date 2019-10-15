На Северном Кавказе за первые девять месяцев 2019 года банкротами стали 1054 человека, и это на 100 человек больше, чем за весь 2018-й. Активнее всего списывают свои долги жители Ставрополья, по количеству несостоятельных должников край занимает первое место в СКФО.

Так, к октябрю в регионе эту процедуру завершили 649 человек. А вот республики Северного Кавказа даже в общероссийской статистике находятся на последних местах. По данным проекта "Федресурс", меньше всего банкротов среди физлиц в Чечне и Ингушетии - всего 13 и 12 соответственно. При этом если брать такой показатель, как количество банкротов на 100 тысяч человек, то в ЧР он равен единице - то есть является наименьшим в стране. Специалисты объясняют столь незначительные цифры в мусульманских республиках в первую очередь традициями и менталитетом.

- Там не принято становиться банкротом - это считается позором. Поэтому жители республик стараются своими силами решать проблему, - рассказал корреспонденту "РГ" арбитражный управляющий саморегулируемой организации "Содружество" Руслан Шуман.

В Ставропольском крае или в Северной Осетии, в свою очередь, ничего зазорного в банкротстве не видят, и их жители с охотой идут списывать свои долги. Образуются они, кстати, не только из-за недобросовестности самих граждан.

- Часто людей подводят банки. Например, клиент уведомляет кредитное учреждение о том, что не может сейчас погасить ссуду. И на него вешают еще один заем, то есть чтобы закрыть старый, он открывает новый. В итоге долг в 500 тысяч рублей вырастает до двух миллионов. Должник решается на банкротство, и все остаются в проигрыше, - отмечает Шуман.

Закону о банкротстве в начале октября 2019-го исполнилось четыре года. По статистике "Федресурса", лишь каждый третий россиянин вообще знает об этой процедуре. Эксперты склоняются к мнению, что пик личных банкротств впереди.

Хотя юристы отмечают еще один нюанс. Пока в судах рассматриваются дела по кредитам, взятым до вступления в силу закона о банкротстве, и значительных проблем с их списанием нет. Ведь таких должников невозможно заподозрить в том, что они брали заем с тем, чтобы позже избавиться от него с помощью банкротства - тогда такой процедуры просто не было. А вот "свежие" кредиты будут ставиться под сомнение: не взял ли их человек, чтобы "проесть", а затем обанкротиться. Скорее всего, кредитные учреждения будут бороться за то, чтобы долги не списывали. К тому же закон дает возможность не освобождать физическое лицо от долга в том случае, если будет доказана его недобросовестность (взял заем, зная, что гасить его не сможет).

Аналитики Объединенного кредитного бюро выяснили, что в Ставропольском крае в середине 2019 года почти 12 тысяч человек можно было назвать потенциальными банкротами, так как за ними числились долги на сумму более 500 тысяч рублей, а просрочка платежа достигла 90 и более дней. Но воспользовались этим механизмом всего около пяти процентов. Эксперты считают, что дело тут в финансовой грамотности, а точнее, в ее отсутствии. Многие просто не понимают, что это за процедура.

Инициировать банкротство может как сам гражданин, так и его кредиторы. Задолженность при этом должна быть не меньше полумиллиона рублей, а просрочка платежа - минимум три месяца. Арбитражный суд назначает финансового управляющего. Его труд - 25 тысяч рублей - оплачивает должник. Плюс он получает семь процентов от суммы, которую вернут кредиторы после реструктуризации долгов.

Почти все имущество банкрота будет распродано. Закон запрещает реализовывать единственное жилье или имущество, которое необходимо для профессиональной деятельности. После процедуры должник следующие десять лет не сможет работать в банке и пять лет в страховой организации, негосударственном пенсионном или паевом инвестиционном фонде, микрофинансовой компании. Он также обязан предупреждать банки о том, что признан финансово несостоятельным, а значит, рассчитывать на новые кредиты не стоит.

По словам финансовых управляющих, основные проблемы существующего законодательства касаются их самих, а не людей, пользующихся услугами.

- Единовременное вознаграждение составляет 25 тысяч рублей. Я вел процедуру банкротства физлица два года. Вложил свои 120 тысяч рублей. Они вернулись, но только спустя два года. Какой смысл беспроцентно вкладывать собственные средства, чтобы через два года получить 25 тысяч, собственно, за работу. При этом за малейшее нарушение при публикации сведений по делу о банкротстве назначают штрафы - от 25 до 100 тысяч рублей. За второе нарушение, допущенное в течение трех лет, следует дисквалификация. Управляющие берутся за дело, когда обговаривают с клиентом условия дополнительной оплаты либо если процедура несложная, то есть не нужно оспаривать сделки, а просто требуется довести ее до конца. У каждого свои подходы, - добавил Руслан Шуман.

Инициировать банкротство могут также и кредитные организации. Хотя согласно статистике, в 2019 году по их инициативе было начато не более восьми процентов всех дел о банкротстве физлиц. И стоит отметить, что списываются не все долги - алименты и неплатежи за ЖКХ остаются, как и новые задолженности, возникшие, пока шла процедура.

- Однако сейчас идет обсуждение поправок в закон о персональном банкротстве, которые позволят гражданам проходить упрощенную процедуру, - сообщил заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников - В случае их принятия финансовое положение смогут облегчить пять миллионов должников. .

Комментарий

Дмитрий Барсуков, арбитражный управляющий:

- Судя по моей практике финансового управляющего, - так называют того, кто занимается банкротствами физических лиц, - чаще всего к этой процедуре прибегают граждане, задолжавшие по потребительским кредитам, а вот ипотечники обращаются реже. Стоимость ее официально - около 35 тысяч рублей. Эти деньги граждане вносят на депозит арбитражного суда, из них 25 тысяч идет на вознаграждение финансовому управляющему, и еще около 10 тысяч необходимы на разные расходы, в частности на публикацию объявления о банкротстве в газете. Госпошлина составляет 300 рублей. Сама процедура может затянуться на год, а то и полтора.

И здесь нужно отметить две проблемы, с которыми сталкивается финансовый управляющий, напрямую влияющие на сроки рассмотрения дела о банкротстве. Первая - отношение государственных органов к запросам управляющего. Не все ведомства на них отвечают или делают это в указанный законом срок - 30 дней. Чаще всего этот срок нарушается, и ответ дается порой через три месяца, И никакой ответственности за непредоставление информации или срыв сроков эти структуры не несут. При этом ответственность арбитражных управляющих растет постоянно, требования ужесточаются, а Росреестр очень строго нас контролирует.

Вторая проблема - ведомства отказываются предоставлять часть информации, необходимой управляющему, без решения суда. Например, при работе с физическими лицами мы обязаны выявлять, какое имущество принадлежит гражданину, а какое - его супруге. Согласно решениям последнего Пленума Верховного суда РФ, совместно нажитое имущество супругов в случае банкротства одного из них нужно разделять. А в госструктурах говорят, что не имеют права предоставлять сведений, касающихся супруги. И процедура опять затягивается. Поэтому полномочия управляющего нужно расширить и внести соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, затягивается дело из-за того, что управляющий должен оспаривать все подозрительные сделки с имуществом должника, осуществленные в преддверии банкротства (за три года до принятия заявления о банкротстве к производству). Например, я делаю запрос в Росреестр и узнаю, что в 2016 году должник передал свой дом жене по договору дарения. И его нужно обязательно обжаловать, так как такой договор предполагает, что один человек получил все, а другой - ничего, иными словами, это безвозмездная сделка, которая подлежит отмене.

Тем временем

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель учебно-методического отдела регионального информационного центра сети "КонсультантПлюс" Наталья Гончаренко, в Госдуму внесен законопроект о внесудебном банкротстве граждан. Предполагается, что с первого марта 2021 года у должника появится право подать заявление о признании его финансово несостоятельным во внесудебном порядке. Адресатом такого заявления станет саморегулируемая организация арбитражных управляющих.

Этим правом гражданин сможет воспользоваться, если его долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей и при этом он не может расплатиться со всеми своими кредиторами. Также человек должен быть безработным, не иметь собственности (кроме той, которую нельзя взыскать), а на его банковских счетах и вкладах в общей сложности не должно находиться более 50 тысяч рублей.

Если во время процедуры банкротства у гражданина улучшится имущественное положение, он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом арбитражного управляющего и кредиторов.

Со дня начала внесудебного банкротства вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, не начисляются неустойки (штрафы и пени), а также проценты по ссудам, приостанавливаются имущественные взыскания по исполнительным документам (кроме, например, алиментов). В это время гражданин не сможет получать займы, кредиты и выдавать поручительства.

Внесудебное банкротство длится в течение года. По завершении процедуры человека признают банкротом и освобождают от дальнейшего исполнения требований кредиторов.