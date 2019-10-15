Новости

Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России 19:15
В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя 19:13
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе 19:12
В Новгороде реконструируют здание драматического театра 19:11
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии 19:06
В петербургской Церкви Благовещения нашли уникального архангела 18:40
Под Белгородом у железной дороги нашли полсотни снарядов 18:36
Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области 18:23
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье 18:12
Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах 18:10
На Черноморский флот поступят два гидрографических катера 18:00
Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры 18:00
В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра 17:57
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов 17:55
В новгородских школах отменили "звонок для учителя" 17:53
Один человек пострадал при выбросе газа на иркутском химзаводе 17:52
Эксперты назвали тревожные признаки необходимости смены работы 17:35
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве 17:34
В Замбии слоненок справился со львами 17:34
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека" 17:32
В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком 17:30
Петербургские зоозащитники требуют запретить кошачьи татуировки 17:30
Заменит ли смартфон компьютерную клавиатуру 17:28
МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год 17:21
Новый терминал С1 заработает в Шереметьево в 2020 году 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 18:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чипсы со вкусом фыдчина

В Северной Осетии разработали особенные снеки
Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 231(7989)
В республике двое предпринимателей загорелись необычным проектом - выпуском чипсов со вкусом осетинских пирогов. Для его реализации откроют специальный цех.

Как известно, осетинские пироги могут быть разными в зависимости от начинки. Самый популярный - с мясом, получивший название фыдчин. Именно его вкус и используют при производстве первых чипсов.

- Мы разработали особую эссенцию, - рассказывает один из организаторов проекта Артур Хабиев. - Она изготавливается из натуральных ингредиентов и воспроизводит вкусы разных продуктов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кавказе собираются выпускать премиальные сыры из козьего молока

Пока предприниматели ориентируются только на рынок РСО -Алания, где осетинские пироги - национальное блюдо с многовековой историей. Бизнесмены рассчитывают, что в республике новые чипсы получат не меньшую популярность, чем традиционные. Если же дела пойдут хорошо, то производство нарастят и снеки начнут поставлять в другие регионы. Основания рассчитывать на успех есть, ведь осетинские пироги известны по всей России.

Сейчас предприниматели ищут инвесторов. На реализацию проекта необходимо около 17 миллионов рублей. Бизнесмены уже приняли участие в конкурсе грантов правительства республики, который проводится в рамках программы поддержки начинающих предпринимателей. Всего была подана 41 заявка, комиссия выбрала 20 проектов, в том числе проект выпуска чипсов со вкусом осетинских пирогов.

"Общая сумма грантов в этом году составила три миллиона рублей, в следующем году планируем ее увеличить, - рассказали в пресс-службе минэкономразвития Северной Осетии. - Каждому из победителей выделят из бюджета республики в среднем по 150 тысяч рублей. Проекты самые разные - от выращивания крупного рогатого скота в горных районах до производства слэб-мебели".

По мнению экспертов, создание чипсов с неожиданным вкусом - смелый и удачный маркетинговый ход. Дальнейший же успех будет зависеть от качества продукта и его оценки потребителями. .

Кстати

Осетинские пироги наполнены массой символов для аланов. "Рецепт выпечки появился примерно 600 лет назад, когда в общих чертах сформировалась культура этого народа, - рассказывает член координационного совета общественного движения "Высший совет осетин" Руслан Дзодзиев. - На все праздничные события (дни рождения, встреча гостей и дружеские застолья) сегодня принято приносить три пирога. Есть несколько объяснений, почему именно три. Одно из них: пироги олицетворяют три мира - верхний, где находятся небожители, средний, где живут люди, и нижний, предназначенный для темных сил. Есть и другое объяснение: если поставить три пирога на традиционный круглый осетинский стол фынг, то они становятся похожи на знаменитое "Знамя мира" Николая Рериха - три круга в окружности, что означает прошлое, настоящее и будущее в кольце вечности. Это сейчас три пирога стали для многих обычным блюдом. Но изначально у них был сакральный смысл: ставя их на стол, человек стремился сохранить гармонию в окружающем мире".

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки