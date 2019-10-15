В республике двое предпринимателей загорелись необычным проектом - выпуском чипсов со вкусом осетинских пирогов. Для его реализации откроют специальный цех.

Как известно, осетинские пироги могут быть разными в зависимости от начинки. Самый популярный - с мясом, получивший название фыдчин. Именно его вкус и используют при производстве первых чипсов.

- Мы разработали особую эссенцию, - рассказывает один из организаторов проекта Артур Хабиев. - Она изготавливается из натуральных ингредиентов и воспроизводит вкусы разных продуктов.

Пока предприниматели ориентируются только на рынок РСО -Алания, где осетинские пироги - национальное блюдо с многовековой историей. Бизнесмены рассчитывают, что в республике новые чипсы получат не меньшую популярность, чем традиционные. Если же дела пойдут хорошо, то производство нарастят и снеки начнут поставлять в другие регионы. Основания рассчитывать на успех есть, ведь осетинские пироги известны по всей России.

Сейчас предприниматели ищут инвесторов. На реализацию проекта необходимо около 17 миллионов рублей. Бизнесмены уже приняли участие в конкурсе грантов правительства республики, который проводится в рамках программы поддержки начинающих предпринимателей. Всего была подана 41 заявка, комиссия выбрала 20 проектов, в том числе проект выпуска чипсов со вкусом осетинских пирогов.

"Общая сумма грантов в этом году составила три миллиона рублей, в следующем году планируем ее увеличить, - рассказали в пресс-службе минэкономразвития Северной Осетии. - Каждому из победителей выделят из бюджета республики в среднем по 150 тысяч рублей. Проекты самые разные - от выращивания крупного рогатого скота в горных районах до производства слэб-мебели".

По мнению экспертов, создание чипсов с неожиданным вкусом - смелый и удачный маркетинговый ход. Дальнейший же успех будет зависеть от качества продукта и его оценки потребителями. .

Кстати

Осетинские пироги наполнены массой символов для аланов. "Рецепт выпечки появился примерно 600 лет назад, когда в общих чертах сформировалась культура этого народа, - рассказывает член координационного совета общественного движения "Высший совет осетин" Руслан Дзодзиев. - На все праздничные события (дни рождения, встреча гостей и дружеские застолья) сегодня принято приносить три пирога. Есть несколько объяснений, почему именно три. Одно из них: пироги олицетворяют три мира - верхний, где находятся небожители, средний, где живут люди, и нижний, предназначенный для темных сил. Есть и другое объяснение: если поставить три пирога на традиционный круглый осетинский стол фынг, то они становятся похожи на знаменитое "Знамя мира" Николая Рериха - три круга в окружности, что означает прошлое, настоящее и будущее в кольце вечности. Это сейчас три пирога стали для многих обычным блюдом. Но изначально у них был сакральный смысл: ставя их на стол, человек стремился сохранить гармонию в окружающем мире".