В Чечне трехлетняя девочка отравилась крысиным ядом

В Урус-Мартановском районе Чеченской Республики трехлетнюю девочку доставили в больницу с химическим отравлением. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ребенок дома каким-то образом выпил отраву.

"По предварительным данным, девочка получила отравление по месту жительства в результате употребления "крысиного яда". Госпитализирована в детское отделение районной больницы", - говорится в сообщении ведомства.

Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров инициировал проверку в связи с отравлением ребенка. По предварительным данным, состояние у девочки стабильное.

Специалистам предстоит выяснить обстоятельства отравления, а также статус семьи и отношение родителей к своим обязанностям по защите несовершеннолетней.