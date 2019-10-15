В Дагестане три человека госпитализированы с сибирской язвой

В Дагестане трое жителей Новолакского района госпитализированы с подозрением на заболевание сибирской язвой. Об этом сообщает Минздрав республики.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей в республиканском центре инфекционных болезней. Все они жители села Новокули.

"Заболевшие получают все необходимое лечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", - сообщает Минздрав.

В ведомстве отметили, что сибирская язва - инфекционная болезнь, относящаяся к группе особо опасных. Источниками инфекции чаще всего становятся домашние животные: крупный рогатый скот, лошади, свиньи. Серьезных осложнений и гибели больных удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.