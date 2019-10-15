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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Истории от Мамеда

Первый на Северном Кавказе робот-гид прочтет стихи местных поэтов и станцует лезгинку
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 231(7989)
В Дербент, который недавно отпраздновал свое 2000-летие, ежегодно приезжают тысячи гостей со всего мира. И теперь у главной туристической достопримечательности города - крепости Нарын-Кала - посетителей будет встречать робот-гид.
Экскурсии по крепости являются неизменным пунктом в маршруте гостей, посещающих древний город. Фото: ТАСС Экскурсии по крепости являются неизменным пунктом в маршруте гостей, посещающих древний город. Фото: ТАСС
Экскурсии по крепости являются неизменным пунктом в маршруте гостей, посещающих древний город. Фото: ТАСС

Эта цитадель входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсии по крепости являются неизменным пунктом в маршруте гостей, посещающих древний город. И рассказывать о тайнах, связанных с сооружением, им станет не человек, а железный Мамед (это одно из самых популярных в Дербенте имен).

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Механического экскурсовода сконструировали на одном из отечественных предприятий. Как заверяет директор Дербентского историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов, это первый в СКФО человекоподобный робот-гид.

- Изобретение российских конструкторов нам передали друзья музея-заповедника. Он будет радовать посетителей радушным приемом, расскажет им об истории Дербента, о его жителях, об архитектуре, - поясняет Али Ибрагимов. - Хотим научить его фразам и выражениям, которые присущи именно дагестанским народам.

Кроме того, Мамед поет, читает стихи, а также может запомнить сотни лиц. По словам директора музея, специалисты еще совершенствуют его интеллект. В ближайшее время он научится танцевать лезгинку и выучит произведения местных поэтов.

Кстати, появление робота-экскурсовода не пугает дагестанских гидов.

- Все, что делается для развития туризма, - это плюс. Пусть будет робот. Чем больше гидов, тем здоровее конкуренция, за счет этого отрасль развивается, - считает директор местного турагентства Яна Мартиросова.

По ее словам, количество экскурсоводов в республике растет с каждым годом, что говорит об устойчивом спросе на них среди туристов. Профессия стала популярной даже в отдаленных сельских районах.

- Еще несколько лет стабильного турпотока, и все дагестанские сельские педагоги переквалифицируются в гиды. Это очень хорошо, - с улыбкой говорит Мартиросова.

Фото: Пресс-служба "Промобот"
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Чтобы овладеть профессией, полагает директор турагентства, необязательно иметь профильное образование. Человек должен быть всесторонне образован и эрудирован, любить и знать свой край. К тому же запросы у туристов разные - одним важна историческая точность, другие хотят просто окунуться в культуру народов Дагестана.

Стоимость экскурсии в Дербенте для группы из пяти-шести человек составляет около трех тысяч рублей. Входные билеты в музеи и на посещение туристических объектов оплачиваются отдельно, в целом они обойдутся в 200 рублей с человека.

- В Махачкале тургруппе за экскурсию придется заплатить примерно пять тысяч за три часа пешей прогулки. По времени клиентов не ограничиваем - ес-ли им интересно, гуляем и дольше. Часто в эту сумму входит и легкий перекус с чашкой кофе, - говорит Яна Мартиросова.

Возвращаясь к Дербенту, стоит отметить, что город является наиболее посещаемым туристами в Дагестане. Здесь по решению минкавказа России создадут туристический информационный центр. Реализацией проекта займется фонд "Посети Кавказ".

- Здесь помогут составить маршрут посещения, предоставят транспорт, посоветуют, куда сходить и что попробовать. Но самое главное, чем займется центр, - выявление и решение системных проблем, препятствующих развитию туристического потенциала города, - сообщил первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. .

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