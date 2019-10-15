В результате ДТП в Дагестане погибли два человека и четыре травмированы

В Дагестане 37-летняя жительница Махачкалы, управляя седаном Mazda 6, выехала на встречную полосу дороги "Кавказ" и врезалась в автомобиль ВАЗ-2110.

ДТП, как сообщает МВД республики, произошло около 19 часов 14 октября вблизи селения Кульзеб.

В результате лобового столкновения 26-летний житель села Нижний Чиркей скончался на месте аварии. Еще пять человек были госпитализированы в районную больницу. Несмотря на помощь врачей 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2110 скончался в реанимации. В больнице находятся еще две женщины и двое мужчин. Им оказывается помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.