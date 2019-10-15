Звезда "Универа" Кузя воспел Кавказ в новом клипе

Российский актер и певец Виталий Гогунский, получивший известность по роли студента Кузи в телесериале "Универ", выпустил клип "Кавказ". Ролик появился на YouTube-канале артиста.

Съемки сюжета прошли в августе рядом с курортным городом Кисловодском. В песне Гогунский под микшированные диджеем звуки лезгинки рассказывает о красоте природы и традициях региона. В видео появились участники ставропольского казачьего народного ансамбля "Хуторок", юные ученики школы танцев Юлии Малиновской и танцоры ансамблей "Золотое Руно" и "Атиква", которые показали колорит местного танца и культуры.

"Россия - страна с очень богатой культурой, а на Кавказе их (ансамблей) не счесть и все как на подбор", - написал Виталий Гогунский у себя в Instagram.

Несмотря на пока небольшое количество просмотров клипа, пользователи приняли его тепло - на 30 тысяч просмотров пришлось полторы тысячи положительных оценок и всего сотня отрицательных.

"Ему удалось передать самое важное: Кавказ - это место, где очень много прекрасного, где есть вековые традиции, очень позитивные и важные. Пусть не всегда и везде все в порядке, но очень важно, чтобы были такие произведения", - написал, к примеру, в комментариях к видео пользователь Андрей Зобов.