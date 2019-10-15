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15.10.2019 16:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Традиции и долговечность: Зачем нужны жетоны в петербургском метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Очередь за жетонами, отчеканенными в честь открытия станции метро "Проспект Славы". Фото: Вера Черенева/РГ Очередь за жетонами, отчеканенными в честь открытия станции метро "Проспект Славы". Фото: Вера Черенева/РГ
Очередь за жетонами, отчеканенными в честь открытия станции метро "Проспект Славы". Фото: Вера Черенева/РГ

Больше половины пассажиров петербургского метро пользуются электронным билетом, еще значительная часть покупают проездные. Жетоны же приобретает лишь каждый пятый пассажир. В метро Северной столицы объяснили, почему не намерены отказываться от жетонов, даже несмотря на их высокую себестоимость и постепенную потерю популярности.

Фото: https://www.instagram.com/metrospbphoto
Метрополитен Петербурга присоединился к флешмобу #tetrischallenge

Как сообщила пресс-служба петербургской подземки, существуют четыре причины сохранения жетонов.

Так, большинство из тех, кто использует жетон - это туристы, в том числе и те, кто прибыл в Петербург в командировку на один день. Многие туристы в подземку спускаются всего два раза за все время прибывания в городе. Сейчас жетон на метро стоит 45 рублей. По карте "Подорожник" можно проехать за 36 рублей, но нюанс в том, что сам носитель стоит 60 рублей. Таким образом, при двух поездках по городу туристу с помощью электронного проездного понадобится 172 рубля, а при использовании жетонов - 90.

Сами жетоны экологичны и долговечны. Их себестоимость, безусловно, в десятки раз выше, чем для производства карт разовой оплаты проезда. Но при этом жетоны могут служить годами.

Правда, петербургской подземке все-таки регулярно приходится заказывать новые партии жетонов - туристы считают своим долгом забрать пару жетонов в качестве сувениров. В пресс-службе метро не без гордости называют жетоны произведением искусства. Особенно если речь идет о коллекционных жетонах - их выпускают, например, к открытию новых станций метро. И всякий раз такие жетоны вызывают серьезный ажиотаж в среде нумизматов.

Четвертая причина - это традиция. Петербург оказался одним из немногих городов, где сохранилась такая система оплаты проезда. Жетоны на метро бросают уличным музыкантам, да и сами туристы, что уж тут скрывать, забирают с собой жетоны не только красоты ради, но и в тайной надежде, что когда-нибудь они снова вернутся в Петербург и используют жетон по назначению.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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