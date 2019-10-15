Что сдерживает развитие деревянного домостроения на Севере

Россия взяла курс на развитие деревянного строительства. Пока его объемы составляют лишь пятнадцать процентов от всей продукции отрасли, но Минпромторг РФ прогнозирует, что к 2025 году показатель может вырасти в два раза. Активными участниками этого процесса обещают стать лесные регионы СЗФО, и прежде всего Архангельская область. Один факт: из 147 домов, построенных в Поморье по программе переселения из аварийного жилья, 96 - деревянные.

Однако развитие этого рынка сдерживает целый ряд факторов, главный из которых - предубеждения потребителей: "дерево легко воспламеняется, а дома из него - прошлый век".

Специалисты же утверждают, что как раз богатая история этого стройматериала должна стать основой для будущих успехов. В советское время Поморье было лидером в области деревянного домостроения в стране, а по некоторым оценкам - и во всем мире. В девяностые годы именно в Архангельске появилась первая многоэтажка из дерева - так называемый дом Сутягина. Простоял он недолго: до недавних пор требования пожарной безопасности не позволяли строить деревянные здания выше двух этажей, и строение снесли по решению суда.

Но времена меняются, и сегодня возведение небоскребов из клееного бруса - мировой тренд. Так, в этом году в Норвегии сдали в эксплуатацию самую высокую в мире "деревяшку": 18 этажей, более 85 метров. В России рекордсменами пока считаются четырехэтажные здания в Подмосковье.

Преимущества древесины перед другими стройматериалами не вызывают никаких сомнений у специалистов.

- Во-первых, это самый экологически чистый материал. Во-вторых, дерево обладает так называемой паропроницаемостью, которая обеспечивает комфортные условия проживания. В-третьих, это теплоэффективность и эстетичность, - перечисляет строительный эксперт Архангельского регионального отделения ОНФ Сергей Альбицкий. - Из минусов можно назвать лишь зависимость древесины от термовлажностных условий: прежде чем запустить дом в эксплуатацию, его необходимо некоторое время "выдержать". Но уже разработаны инженерные решения проблемы - например, стяжка через отверстия в стенах.

Современные технологии вывели традиционную отрасль на совершенно новый уровень. Небольшие деревянные дома не прекращали строить никогда, но сегодня особый интерес представляет возведение многоэтажек из древесины. Россия, как и ряд зарубежных стран, сняла запреты и пересмотрела нормы этажности таких зданий. Готовится свод правил, которые позволят возводить восьмиэтажные жилые дома из дерева. Как же решился вопрос с пожарной безопасностью?

Сегодня возведение небоскребов из бруса - мировой тренд, такие дома строят во многих европейских странах

- Смысл огнестойкости заключается не в том, чтобы дом не горел, а в том, чтобы в случае возгорания он как можно дольше сохранял несущую способность и давал людям время на эвакуацию, - поясняет эксперт.

- Клееные деревянные конструкции выполняют эту задачу даже лучше, чем железобетон. Дерево обугливается, уголь сдерживает воздействие высокой температуры, и конструкция может нести нагрузку. А железобетонные балки теряют несущую способность, поскольку арматура начинает "течь". Кроме того, для огнезащиты древесину обрабатывают специальным составом.

Но для того, чтобы у нас появились многоэтажки из сосны и ели (это самые подходящие породы), нужен массовый спрос. А его пока не наблюдается, поскольку у большинства потребителей другие представления о современной архитектуре.

Возможно, их изменило бы появление современных качественных домов из дерева. Ведь во многих европейских странах такое жилье считается статусным. Но вряд ли бизнес возьмется за столь сложный проект исключительно ради рекламы.

А вот другие направления деревянного строительства весьма востребованы уже сегодня. Особенно успешно развивается "малоэтажка": в Поморье она составляет 30 процентов рынка.

- Область применения этого материала в строительстве очень широка, - отмечает профессор Северного Арктического федерального университета доктор технических наук Борис Лабудин. - Из древесины можно возводить не только жилые дома, но и объекты промышленного и общественного назначения, служебные здания, фельдшерско-акушерские пункты и так далее. Для нашей страны особенно актуально объемно-модульное домостроение. Оно позволяет возвести жилье очень быстро, за несколько часов. Такие конструкции незаменимы в случае стихийных бедствий, когда люди лишаются крова. Пригодятся модульные дома и при освоении арктических территорий.

Муниципалитеты оценивают перспективы деревянного домостроения в основном оптимистично.

- Сегодня у нас 70 процентов материалов в жилищном строительстве - привозные. Если мы снова начнем строить из дерева, нашему лесному краю это будет только на пользу. Деревянный город - город будущего, а не прошлого, - считает глава Архангельска Игорь Годзиш.

Помочь развитию отрасли должна и поддержка со стороны государства: программу льготной ипотеки на приобретение заводских деревянных домов продлили до конца 2020 года.

Хватит ли региону производственных мощностей для наращивания всех видов строительства из дерева? Еще недавно в Архангельской области три завода выпускали клееную древесину, столь востребованную сегодня на мировом рынке. По разным причинам производство сократилось, а продукция идет в основном на экспорт и большепролетные конструкции (например, для дворцов спорта и мостов). На Северо-Западе аналогичные производства работают в Петербурге и Вологодской области. В любом случае без стройматериалов рынок не останется.

Главное же в деревянном строительстве - квалифицированный подход к делу на всех его этапах, полагают специалисты.

- Необходимо привлекать профессионалов, технологов древесины, уже на стадии проектирования, чтобы они грамотно подсказали, как выполнить тот или иной узел во избежание проблем. И таких специалистов в Архангельске достаточно. Не хватает только строителей. В остальном, можно сказать, у нас есть все для развития деревянного домостроения. И спрос на него будет расти. Люди, пожившие в таких домах, как правило, не хотят менять дерево на другой материал, - подытожил Сергей Альбицкий.

Кстати

На II Международной выставке лесной промышленности в Нагано деревянные дома производства архангельской компании вызвали интерес крупного японского торгового дома, который занимается поставками продукции из древесины на внутренний и мировой рынки. Стороны провели предметные переговоры, результатом которых может стать экспорт архангельских домов в Японию уже в ближайшем будущем.