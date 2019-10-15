В магазинах Петербурга появились упаковки яиц с маркировкой "Без антибиотиков". Насколько можно доверять этой надписи? Как влияют антибиотики в продуктах на организм человека? Повысит ли указанное свойство стоимость продукта? Во всем этом разбиралась корреспондент "РГ".

Тревогу по поводу попадания антибиотиков в продукты питания ученые стали бить не так давно: в России несколько лет назад, в Европе - уже лет двадцать. Дело в том, что необходимость продовольственной безопасности, резкое увеличение поголовья повлекли за собой масштабирование производства. Скученность животных с целью получения более высокой продуктивности (больше килограммов мяса, больше литров молока, больше яиц с одного квадратного метра производственных площадей) приводит к постоянному технологическому стрессу у животных. Как следствие - к снижению их иммунитета. Провоцируют массовые заболевания и другие факторы: например, ввоз поголовья из-за рубежа, снижение качества ветеринарного образования.

Сдерживать болезни становилось все труднее. А потому обычной технологией в массовом животноводстве стало применение так называемых кормовых антибиотиков. Обычно их добавляют в пищу животным, чтобы избежать массовых инфекций. Эта практика применяется с 60-х годов прошлого века, и до последнего времени она считалась нормальной. Но из-за активного применения анитибиотиков появляются все новые и новые микробы, которые вырабатывают невосприимчивость к этим препаратам, так называемую резистентность. К тому же остаточные следы антибиотиков остаются в мясе, молоке, яйцах, технологический цикл просто не успевает полностью вывести их из продукции животноводства. Таким образом, антибиотики мало-помалу насыщают и организм человека-потребителя. Что крайне неблагоприятно сказывается на его здоровье: ведь в случае болезни он становится незащищенным перед резистентными микробами.

В мире активно борются с этой напастью, стремясь разорвать порочный круг. Так, в 2018 году парламент ЕС законодательно запретил применение антибиотиков с профилактической целью. Антибиотики в продуктах питания выявляются повсеместно, и международные нормы допускают остаточные количества их в различных продуктах питания. В разных странах есть свои ГОСТы, которые фиксируют ПДК по разным видам химических веществ.

Россельхознадзор, Роспотребнадзор тоже регулярно проводят проверки на предмет обнаружения антибиотиков в продуктах питания. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день нет единой системы стандартов сельскохозяйственной продукции.

Светлана Щепеткина, руководитель научного консультационного центра Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины, рассказывает:

- В помощь производителям мы разработали систему контроля анитимикробных препаратов (СКАМП). Суть ее - в полном отказе от применения кормовых антибиотиков. В отличие от требований международного законодательства, продукция, удовлетворяющая СКАМП, не должна содержать остаточных следов антибиотиков вообще. Добиться этого возможно, если обеспечить всю технологическую цепочку необходимыми условиями гигиены, содержания, питания и вакцинации животных. На областной птицефабрике - одном из первых предприятий России - добиться этого удалось. Они и получили права маркировать свою продукцию этим знаком.

Генеральный директор фабрики Артур Холдоенко признается: внедрять СКАМП предприятие, в частности, подтолкнул именно экспорт.

- Один наш партнер из арабской страны пояснил: оставшиеся антибиотики они ищут не по использованным кормовым веществам, а по продуктам распада. Как остатки допинга у спортсменов, - рассказывает Холдоенко. - Нам предложили: добавим 15 процентов к цене, но надо, чтобы в следах распада был абсолютный ноль по всем видам антибиотиков. Потому что он снабжает королевскую семью и всех шейхов, и не дай бог их служба безопасности найдет, что шесть месяцев назад мы кормили своих кур "неправильными" кормами. Такая же ситуация с Европой.

Сейчас рынки сбыта яйца из Ленобласти - не только страны СНГ, но и Германия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Бенин. Рассматриваются на перспективу сотрудничества Иран, Ирак и даже Япония.

Сложности, отмечают эксперты, есть. Одна из них - аккредитованные лаборатории, которые способны провести исследования на наличие или отсутствие тех или иных антибиотиков. Таких лабораторий в России немного, и работают они, выявляя лишь некоторые виды антибиотиков. Причем у каждой - свой набор.

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день в стране нет единой системы стандартов сельскохозяйственной продукции

- Например, сейчас мы аттестовываем свою продукцию на поставку ее в Китай, - рассказывает Холдоенко. - Китай проверяет нас на 68 видов антибиотиков. В стране нет ни одной лаборатории, которая могла бы выявить все 68 разом. У нас есть одна, которая определяет пять, другая - 20, третья - 15. И чтобы собрать эти 68 сертификатов, ты должен по всей стране развезти продукцию на анализы. Далее. Не все лаборатории аккредитованы под китайский сельхознадзор. Значит, ты им должен дать еще и информацию, по каким технологиям проверяется продукция, какими реактивами, каковы сроки годности реактивов. То есть собрать целое досье...

Именно для того, чтобы решить эту проблему, в Ленинградской области сейчас монтируется своя лаборатория, которая будет в том числе выявлять наличие антибиотиков в продукции животноводства аж по 90 показателям.

- Учитывая, насколько сегодня это востребованная услуга, мы получаем особое конкурентное преимущество, - подчеркивает Леонид Кротов, главный государственный инспектор, начальник управления ветеринарии Ленобласти.

Стоимость такой лаборатории - порядка 123 миллионов рублей, но открытие ее, уверены в регионе, окупится сполна.

- А проверять продукцию, которая уже получила одобрение СКАМП, в будущем будут подразделения Россельхознадзора и Роспотребнадзора, причем не реже чем четыре раза в год, - поясняет Светлана Щепеткина. - Это уже внесено в планы проверок.

К слову, яйца с маркировкой "без антибиотиков" отпускаются в торговые сети по обычной цене - сегодня на фабрике она составляет 50 рублей за десяток.

Станут ли они дороже, пока дойдут до прилавка? Большой вопрос. У предприятия рычагов воздействия на торговцев в этом вопросе нет.