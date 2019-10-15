Минтранс РФ назвал лидеров и аутсайдеров в реализации нацпроекта

В РФ завершается ремонт первых объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Как показал мониторинг федерального Минтранса, к концу сентября 16 регионов реализовали более 90 процентов всех мероприятий. В списке лидеров Мурманская область, финишировавшая в начале сентября. В то же время в восьми субъектах уровень выполненных работ не превысил 35 процентов. В их числе Ненецкий автономный округ.

Нацпроект, рассчитанный до 2024 года, стартовал в этом году во всех российских регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. За шесть лет доля региональных трасс, которые находятся в нормативном состоянии, должна увеличиться в нашей стране с 43 до 50 процентов. Аналогичный показатель, если говорить о дорожной сети городских агломераций, должен возрасти с 46 до 85 процентов.

Другая важная задача - повышение безопасности дорожного движения. К 2024 году планируется снизить смертность в результате ДТП не менее чем в 3,5 раза по сравнению с 2017-м. И вдвое сократить количество аварийно опасных участков дорог.

Объем финансирования, который направляется на эти цели в текущем году, можно назвать беспрецедентным. На реализацию федерального проекта "Дорожная сеть", который является частью БКАД, федеральный бюджет выделил 111,2 миллиарда рублей. Еще 478,3 миллиарда, согласно паспорту нацпроекта, составляет региональное софинансирование. Однако не все субъекты РФ успевают освоить деньги в срок.

В список отстающих регионов из СЗФО попал Ненецкий автономный округ. Федеральный центр рекомендовал региональным проектным офисам в кратчайшие сроки ликвидировать отставание.

По информации федерального Минтранса, НАО стал одним из немногих российских регионов, где не все дорожные объекты обрели подрядчиков к концу августа. Эксперты связывают ситуацию с особым географическим положением округа, не имеющего постоянного наземного сообщения с "большой землей". Строительные компании из других субъектов РФ не спешили участвовать в дорожных конкурсах. Предпринимателей отпугивали, в частности, высокие затраты на логистику и короткий период навигации. А местным подрядчикам ряд мероприятий оказался не по плечу.

В Мурманской области, наоборот, к 3 сентября финишировали все дорожные ремонты в рамках БКАД.?Речь идет о 40 объектах общей протяженностью 83,5 километра. Стоимость работ составила почти 1,3 миллиарда рублей, из них 872 миллиона поступило из федерального бюджета. Все торги в регионе прошли в соответствии с контрольными точками национального проекта. Этап контрактации, согласно паспорту, завершился 31 мая. Место в списке лидеров позволит Заполярью получить дополнительное финансирование на ремонт дорог в следующем году.

В Калининградской области в рамках нацпроекта в этом году стартовал ремонт семи областных дорог. По состоянию на начало октября мероприятия завершились на четырех объектах. На пятом - срок к началу ноября. Еще два объекта являются переходящими, там работы продолжатся в следующие годы.

В августе в самом западном российском регионе начали формировать список мероприятий БКАД на 2020 год. Первые аукционы уже объявили - сейчас идет прием заявок от подрядчиков, готовых отремонтировать участок трассы Калининград - Полесск протяженностью более 22 километров. Как сообщил руководитель регионального конкурсного агентства Леван Дараселия, начальная стоимость контракта составляет 1437 миллионов рублей.

- Уже в этом году муниципалитеты, у которых есть готовая документация на проведение ремонтных работ, начинают конкурсные процедуры, - отмечает министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. - Это позволит в следующем году не терять драгоценного времени и начать работы сразу же, как установится положительная температура воздуха. Ожидается, что общий объем финансирования будет не меньшим, чем в текущем году, и он также будет уточняться по мере формирования программы дорожного ремонта.

Прямая речь

Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ:

- Результаты реализации нацпроекта в регионах зависят прежде всего от управленческих способностей руководителей проектных офисов и грамотного процесса организации работ. Самое главное, чтобы предоставляемые значительные ресурсы использовались аккуратно, качественно и в срок. Напоминаю еще раз: пока не добьемся максимально эффективных результатов, пока мы не выполним все взаимные обязательства, не может идти и речи о дополнительных ресурсах, в том числе на капитальные объекты региональной и муниципальной дорожной сети.