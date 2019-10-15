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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб и семеро травмированы в аварии в Петербурге

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На северной окраине Санкт-Петербурга сегодня утром перевернулся микроавтобус Peugeot.

В Калужской области в ДТП с цементовозом погибли четыре человека

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около девяти утра на Скандинавском шоссе в пяти километрах от Западного скоростного диаметра.

32-летний водитель, направлявшийся в сторону Выборга, не справился с управлением (вероятно, из-за наледи на трассе), микроавтобус съехал с дороги, врезался в столб и опрокинулся.

В результате аварии один человек погиб, еще семеро получили различные травмы и госпитализированы. Состояние четверых из них медики оценивают как тяжелое.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства этого ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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