Один человек погиб и семеро травмированы в аварии в Петербурге

На северной окраине Санкт-Петербурга сегодня утром перевернулся микроавтобус Peugeot.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около девяти утра на Скандинавском шоссе в пяти километрах от Западного скоростного диаметра.

32-летний водитель, направлявшийся в сторону Выборга, не справился с управлением (вероятно, из-за наледи на трассе), микроавтобус съехал с дороги, врезался в столб и опрокинулся.

В результате аварии один человек погиб, еще семеро получили различные травмы и госпитализированы. Состояние четверых из них медики оценивают как тяжелое.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства этого ДТП.