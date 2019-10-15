Петербургские зоозащитники требуют запретить кошачьи татуировки

Петербургские зоозащитники требуют законодательно запретить делать татуировки на кошках. С такой инициативой они обратились к депутату Денису Четырбоку, возглавляющему комитет по законодательству ЗакСа Санкт-Петербурга.

Соответствующее обращение опубликовало сообщество "Зоошоу. Выставка животных". Зоозащитники настаивают, что кошачьи татуировки должны быть приравнены к жестокому обращению с животными.

В обращении говорится, что татуирование нежной кожи кошек - это процедура не только болезненная, но и опасная для жизни и здоровья животных. На выставке "Мир кошек", которая скоро пройдет в Санкт-Петербурге, зоозащитники собираются организовать обсуждение этой темы и провести цикл лекций о необходимости ответственного отношения к домашним питомцам.

Обращение, размещенное в соцсетях, сопровождают красноречивые фотографии котов бесшерстной породы, у которых на груди выполнены татуировки.