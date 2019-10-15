Метрополитен Петербурга присоединился к флешмобу #tetrischallenge

Сотрудники Службы аварийных работ Петербургского метрополитена приняли участие в международном проекте #tetrischallenge.

Служба аварийных работ - это подразделение, задачей которого является устранение последствий аварий и внештатных ситуаций (поломка состава, падение на путь человека, задымление и так далее) и оперативное восстановление работы метрополитена.

Как рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена, съемки проводились в электродепо "Автово". Компоновка кадра и раскладка оборудования заняли немало времени, уточняют метрополитеновцы.

В кадр вошли вагон метро, автомобиль и платформа Службы аварийный работ, три сотрудника и десятки инструментов, необходимых для работы.

Справка "РГ"

#Tetrischallenge - международный флэшмоб, получивший популярность в последние несколько недель. Работники различных служб из разных стран фотографируют себя и оборудование, которое они используют в работе, в стиле игры "Тетрис" и выкладывают снимки в соцсети со специальным хэштегом. Проект запустили полицейские из Цюриха, к нему присоединились многие - от спецслужб до музыкальных коллективов.