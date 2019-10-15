Школу в Коми оштрафовали за отказ учить опоздавшего ученика

Сыктывкарский городской суд поступило дело об опоздании школьника на занятия. Ребенка не пустили на урок, за это школу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда, инцидент произошел в школе №12 имени Олега Кошевого. Девятиклассник должен был прийти на консультацию по математике накануне государственной итоговой аттестации.

Опоздавший школьник пожаловался родителям, те подали в мировой суд. Судья Куратовского судебного участка согласилась с доводами родителей, что действия школы нарушали конституционное право ученика на получение образования.

В школе с решением мирового суда не согласились, учреждение обратилось в городской суд столицы Коми. Данное дело будет рассмотрено судом 25 октября.