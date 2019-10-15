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15.10.2019 18:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Куплю квартиру на зарплату

Стоимость жилья в Коми стала самой низкой в стране
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 231(7989)
В Инте и Воркуте стремительно дешевеют квартиры. Согласно базе "Авито", сейчас в Инте выставлены на продажу 344 квартиры, из них 68 объектов продавцы готовы продать за 200 тысяч рублей и ниже. В Воркуте продается 677 квартир, из них 46 можно купить меньше чем за 200 тысяч рублей. Многие продавцы не находят покупателей даже за эти деньги и бросают свою недвижимость вместе со всеми вещами.

В Инте зарегистрированы 27 тысяч человек. Ежегодно население города сокращается на один-три процента. Это официально. По факту множество людей просто уезжают в другие города, сохраняя интинскую прописку.

В прошлом году в Инте было ликвидировано единственное градообразующее предприятие "Интауголь", также, по данным местной администрации, на агрокомплексе "Инта Приполярная" началось сокращение производственных мощностей.

Фото: Reuters.
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Вот уже третью неделю интинка Эля ищет покупателя на двухкомнатную квартиру в кирпичном доме на Социалистической улице, 3. Это самый центр Инты. Цена вопроса 50 тысяч рублей. Столько же составляет долг по квартплате. Эля говорит: квартиру отдают за долг.

- Цены обвалились после того, как стало известно о закрытии шахты. Но и до этого у нас квартиры стоили дешево. Например, сертификата материнского капитала вполне хватало, чтобы купить недвижимость без всяких доплат, - объясняет Галина Гольдберг, генеральный директор городского агентства недвижимости Инты.

По ее словам, спрос на интинскую недвижимость есть в основном со стороны жителей северных поселков в округе.

Несмотря на падение цен, по словам Гольдберг, один позитивный момент на рынке недвижимости Инты все-таки присутствует. Сейчас в город пришли транспортные компании и у людей при переезде появилась возможность забирать свою мебель и технику. Раньше обстановку просто оставляли покупателям.

В Воркуте, которая находится в 300 километрах от Инты на север, ситуация с вывозом мебели до сих пор очень острая. Воркутинский риелтор Юлия Лихачева объясняет, что мебель можно вывезти в контейнере, но перевозка одной тонны вещей на материк будет стоить в районе 200 тысяч рублей. Есть и транспортные компании, но их услуги не намного дешевле, поэтому воркутинцы при переезде чаще всего всю обстановку оставляют покупателям.

Сейчас, если продать в Воркуте квартиру с евроремонтом и полным комплектом мебели за полмиллиона рублей, это будет считаться очень удачной сделкой. За квартиры со старыми окнами и мебелью советского образца выручить больше 250 тысяч практически нереально.

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Кто же покупает недвижимость в Воркуте? Лихачева говорит, что часто квартирами в городе интересуются переселенцы с Украины и из Киргизии.

- Люди понимают, что ни в одном городе страны они не смогут за такие деньги купить полноценную квартиру. А здесь они приезжают, пусть в очень суровые условия, но тут есть садики, школы, поликлиники, в общем, вся инфраструктура. Главное, найти работу, - говорит риелтор.

Тем не менее число уехавших в разы превышает количество тех, кто перебирается в этот суровый край. С 1991 года население Воркуты сократилось в два раза и сейчас составляет порядка 58 тысяч человек.

Вообще, Воркута - это городской округ, в ее состав входит несколько поселков, они отдалены от самого города на 10-20 километров. Некоторые уже полностью расселены, например, закрыты поселки Юршор и Промышленный. В ближайшее время планируется расселение поселка Цементнозаводский. Правда, это не мешает там продавать квартиры.

Продажа в Воркуте квартиры с ремонтом и мебелью за полмиллиона рублей, считается удачной сделкой

Так, за трехкомнатную квартиру в Цементнозаводском на улице Ватутина продавец по имени Артур хочет выручить 20 тысяч рублей. По оценкам Артура, сделка выгодная, ведь всех жителей переселяют в соседний поселок Северный, так что есть шанс получить квартиру по бросовой цене.

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В администрации Воркуты такие сделки называют сомнительными. Сейчас в Цементнозаводском осталось 80 семей. Но в Северном для них уже подготовлены квартиры. Поэтому приезжать в официально умирающий поселок - рискованное решение, тем более что в самой Воркуте и двух крупнейших поселках кольца - Северном и Воргашоре - можно найти полноценные квартиры за бесценок. Многие и вовсе отдают квартиры даром. Например, сейчас по объявлениям люди ищут тех, кто возьмет просто так "трешку" в Воргашоре в доме N 23 на улице Энтузиастов.

- Люди готовы переписывать квартиры на совершенно незнакомых людей, просто чтобы не платить за коммунальные услуги, - говорит Юлия Лихачева. - У нас очень многие уехали в другие регионы, квартиры для них реально становятся обузой, люди, живущие в Подмосковье или Краснодарском крае, готовы сказать: "Да заберите у нас уже эти квартиры", ведь у них набегают большие счета за коммуналку.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев уверен, что из этой ситуации есть и цивилизованный выход: ненужные квартиры можно отдавать в городскую собственность. Мэрия принимает квартиры в хорошем состоянии и без долгов за коммунальные услуги. Правда, отмечает Гурьев, обращаются с такими вопросами редко. Те же, кто просто решает отказаться от квартиры, впоследствии сталкиваются с неприятной ситуацией: долг по квартплате растет, ресурсоснабжающие компании подают в суд, выигрывают - и у должников начинают высчитывать долг по коммуналке из зарплаты.

Фото: iStock
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Сейчас в муниципальном жилом фонде Воркуты пять тысяч пустующих квартир. Очередь на жилье небольшая, но есть.

Что будет дальше с Воркутой и поселками в кольце? Гурьева местные жители об этом спрашивают чуть ли не каждый день. Мэр говорит, что все оставшиеся поселки в Воркутинском кольце в перспективе будут расселены, но это долгий процесс. Последними пойдут под расселение Воргашор и Северный.

Судьба же Воркуты и Инты в целом - это вопрос из разряда глобальных. В декабре будет представлена концепция развития этих двух городов. Сейчас власти Коми собирают предложения от экспертного сообщества. В частности, в районе Инты могут быть запасы нефти и газа, их разработка вдохнет новую жизнь в город. Возле Воркуты имеются неразработанные месторождения угля.

Ситуация с отъездом жителей из городов, нуждается в пристальном изучении, говорит Елена Иванкина, заведующая кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор.

- Люди не должны быть заложниками сложившейся ситуации. Особенно ужасно в данном случае то, что происходит с долгами по коммуналке, когда человек даже ненужную ему квартиру бросить не может. Здесь необходимо разработать внятный механизм, чтобы те, кто принял решение уехать, могли это сделать и начать новую жизнь в другом месте. Если не будет брошенных квартир, станет проще и местным властям, ведь тогда они смогут отключать такие дома от коммуникаций не опасаясь претензий собственников. Высвободившиеся средства можно направлять на повышение качества городской среды для тех, кто остается здесь жить.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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