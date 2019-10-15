В Псковской и Новгородской областях октябрь - пик сезона по сбору и заготовке клюквы. Урожай хороший, но главная проблема - сдать или продать ягоду. Клюква в этом году подешевела на треть. Переработчики в два раза уменьшили объемы закупки, а сборщики за маленькие деньги не хотят идти на болота.

Покупателей так мало, что продавцы все чаще сидят без дела. Фото: Владислав Двоеглазов/РГ

На Центральном рынке Великого Новгорода каждые выходные собираются около тридцати продавцов ягоды. Цены - 150-200 рублей. Год назад продавали за 300.

-За два выходных удается килограммов 30 реализовать по 200 рублей, - рассказывает Юлия Михайлова. - На эти деньги живем втроем семьей. Два-три дня в неделю муж ходит на болота и приносит за раз около 15 килограммов. За сезон мы зарабатываем около 150 тысяч, но это если считать с черникой и брусникой.

Единой сети заготконтор, которые бы закупали у населения ягоду, на Новгородчине нет. Система областной потребкооперации обанкротилась. Только в нескольких районах сохранились райпо, которые покупают клюкву, бруснику, грибы и яблоки. Закупочные цены на клюкву - 100-120 рублей. Поэтому многие предпочитают продавать ягоду самостоятельно.

Но с сентября этого года на Центральном рынке Великого Новгорода продавцы дикоросов или продуктов с собственной дачи за места должны платить. Раньше ряды для них были бесплатные.

-За место приходится отдавать 150 рублей, и это в конце ряда и далеко от центрального входа, - сетует Ольга Подопригора. - Мы часто кооперируемся с теми, кого знаем, и арендуем место на двоих. Получается по 75 рублей в день. А у центральных ворот место 350 рублей сейчас стоит - это ж почти два килограмма клюквы или четыре кило яблок нужно продать сначала, чтобы заплатить. Покупателей очень мало.

Сложнее продать ягоду сборщикам в районных центрах. Например, в городе Старая Русса местная потребкооперация вообще не принимает у населения ягоды из-за отсутствия базы для хранения и переработки.

А вот в соседней Псковской области потребительская кооперация и заготконторы никуда не исчезали. Сейчас в регионе работают 15 райпо и одна областная организация. Свои пункты приема есть в каждой волости, во всех крупных поселках. Но объемы у кооператоров небольшие. Например, в Гдове рассчитывают за сезон закупить у населения всего около 0,5 тонны клюквы. Но, кроме ягоды, берут и яблоки. Правда, по три рубля за килограмм. Кооператоры готовы за эти деньги сами приехать и собрать упавшие с деревьев плоды - паданки, которые потом перепродадут переработчикам в Санкт-Петербург.

Пик спроса на клюкву уже достигнут. Роста закупочных цен уже ждать не стоит

-В октябре принимаем яблоки, клюкву, чагу. Клюкву в начале сезона начинали брать по 40 рублей, потом цена была 70 рублей, сейчас уже 100 рублей за килограмм, - рассказала РГ председатель правления Гдовского райпо Валерия Яриновская. - Перепродаем клюкву на ярмарках, в Псков возим по 150 рублей. А средняя цена по городу - 170.

Прибыль у кооператоров от перепродажи клюквы небольшая. Маржа - около 15 рублей за килограмм ягоды. И основные деньги здесь получают, если увеличивают объемы. Сейчас в Псковской области закупочный рынок делят пять крупных игроков. У всех есть свои оптовики и экспедиторы.

Рынок этот возник в 1990-е. Тогда все строилось просто: перекупщики приезжали в деревню; находили самую активную бабушку, которой привозили тару для дикоросов; объясняли, какого качества и какие объемы принимать. Сегодня механизм отлажен, и для многих сезонный сбор и сдача ягоды - это постоянная работа и бизнес.

- В 2018 году мы собрали 543 тонны ягод - всех, а в этом пока 100 тонн. Черники и брусники практически не было, и сейчас на клюкве постараемся подтянуться, - поясняет директор "Псковской ягоды" Владимир Семенов. - Но сейчас нет спроса на клюкву у производителей-переработчиков. В прошлом году я продавал три машины в неделю, сейчас - одну. Упал спрос в Питере, ликероводочные заводы тоже стали меньше брать. Может быть, прошлогодние запасы еще у них.

Для кого-то сбор клюквы - это единственный заработок от осени к осени, а для кого-то - возможность подзаработать. Ягоду в Псковской области собирают и сдают и десантники, и пограничники. Перекупщики любят рассказывать истории про своих постоянных "клиентов", особенно про чиновников или военных.

При этом цены на клюкву в Псковской области меняются ежедневно. Каждое утро представители компаний созваниваются между собой и устанавливают определенную сумму на этот день. Например, на момент разговора с корреспондентом "РГ" называли: 125 рублей за килограмм сборщикам и 135 - оптовикам. При поставках в Санкт-Петербург оптовая цена - 160 рублей, а ровно год назад была - 220.

Есть в Пскове у перекупщиков и своя небольшая первичная переработка ягоды. Делают смесь для морсов, которую поставляют в псковский общепит и в Санкт-Петербург. Пюре-полуфабрикат - 46 процентов сахара и 64 процента ягоды. Себестоимость стакана морса, изготовленного на этой основе, для кафе или столовой - 5 рублей, в розницу - 50.

Пик спроса на клюкву, по мнению опрошенных "РГ" экспертов, уже достигнут к середине октября. Роста закупочных цен ждать уже не стоит.

Оптовые останутся на уровне 110-130 рублей, а розничные в Пскове и Великом Новгороде вряд ли превысят в этом году 200 рублей за килограмм. Попытки некоторых перекупщиков продавать ягоду по 250 рублей единичны, и за эти деньги они предлагают собранную и вручную перебранную отборную клюкву.

Собирать и сдавать ягоду в Новгородской и Псковской областях будут до устойчивых заморозков, и все зависит от погоды. В прошлом году болота замерзли в начале декабря, а в этом синоптики прогнозируют первые заморозки только к середине ноября. Сезон клюквы продолжается.