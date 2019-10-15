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15.10.2019 12:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Эрмитаже установили урны для пластика

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Государственном Эрмитаже наладили раздельный сбор мусора. Контейнеры для макулатуры здесь стоят уже три года, а теперь установили еще и урны для пластика.

Фото: Предоставлено Эрмитажем
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Контейнеры для пластика появились во дворе Эрмитажа, во входных зонах и во внутренних помещениях. Пластик сортируется по трем видам: полипропилен, ПЭТ(полиэтилентерефталат) и ПНД (полиэтилен низкого давления).

Как рассказали в пресс-службе музея, собранный пластик утрамбовывается при помощи гидравлического пресса и отправляется на переработку. Кроме того, отдельно сортируются пластиковые крышечки от бутылок, их сотрудники музея планируют передать профильным благотворительным организациям (они сдают крышечки на переработку, а вырученные деньги направляют на помощь больным детям).

В музее отмечают, что нововведение позволило добиться существенной экономии на расходах по вывозу мусора. Контейнеры установлены недавно, но за это время удалось собрать около полутонны пластика, из них четыреста килограммов отправлены на переработку.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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