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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ларек, а не лоток

В Калининграде наведут порядок на рынке уличной торговли
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 231(7989)
В Калининградской области ужесточили санкции за незаконную уличную торговлю и нарушение правил размещения нестационарных торговых объектов. Правки в региональный кодекс об административных правонарушениях приняла на днях областная Дума. Сами по себе изменения незначительны: минимальную штрафную планку для физических лиц повысили с трех тысяч до четырех тысяч рублей. Однако они будут работать в комплексе с прошедшими и грядущими реформами - передачей полномочий по составлению протоколов муниципалитетам, открытием официальных торговых точек для людей, реализующих продукцию с собственных огородов.

Раньше протоколы за незаконную уличную торговлю и нарушение правил размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Калининградской области составляли региональные власти. Это сдерживало борьбу со стихийными рынками. Сотрудники профильного министерства физически не могли охватить все незаконные торговые точки во всех городах. В этом году областные парламентарии приняли закон, наделивший таким полномочием - наравне с областью - муниципалитеты.

С середины апреля (именно тогда начали действовать изменения) по середину августа сотрудники комитета муниципального контроля администрации Калининграда составили 264 протокола за несанкционированную торговлю. Практически все - в отношении граждан. Кроме того, лоточники теперь рискуют лишиться своей продукции. В городе создают специальные склады, где изъятый товар будет храниться до решения суда.

Фото: Констатин Родиков/РИА Новости
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В министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона подчеркивают: ужесточение санкций не должно коснуться калининградцев, особенно пожилых, которые продают овощи и зелень со своих огородов. Для них в муниципалитетах создадут легальные павильоны. Предполагается, что торговые ряды разместятся в проходимых местах, где сейчас кипит несанкционированная торговля. В региональной столице пообещали заложить деньги на строительство специальных объектов для пенсионеров в бюджете-2020.

- Для начала планируется оборудовать восемь новых торговых рядов и обновить четыре существующих, - отмечает председатель комитета муниципального контроля администрации Калининграда Евгений Чернышев. - Если такие павильоны для пенсионеров будут пользоваться спросом, увеличим их число. Места определим совместно с горожанами.

При создании специальных торговых мест важно разделить садоводов, действительно продающих продукцию с собственных земельных участков, и перекупщиков, которые торгуют чужими товарами круглый год, развивает тему замруководителя департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Кайсаров. Сделать это непросто, ведь тот факт, что гражданин является пенсионером, вовсе не доказывает, что овощи, зелень и ягоды он вырастил самостоятельно.

- Если властям удастся каким-то образом верифицировать происхождение продукции, инициатива послужит городу только на благо, - рассуждает Александр Кайсаров. - Если же доступ к павильонам для садоводов получат перекупщики, власти фактически поддержат нелегальных предпринимателей. В любом случае и Калининградской области, и другим регионам может пригодиться опыт ряда европейских стран. Там людям, желающим реализовать продукцию собственного производства, предоставляют оборудованные торговые места по символической цене. Но при этом требуют оставлять после себя идеальную чистоту. Не убрал мусор - лишаешься права торговать.

Фото: iStock
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Если ящики и лотки действительно не украшают городские улицы, то с нестационарными торговыми объектами все не так однозначно. Несколько лет назад после межевания земель часть придомовых участков в Калининграде отошла к многоквартирным жилым домам. Владельцы НТО заключили договоры с собственниками квартир. Однако муниципальные правила благоустройства, принятые в 2015 году и обновленные в 2017 году, запретили установку нестационарных торговых объектов на придомовых территориях.

Городские власти, ссылаясь на эти правила, уже инициировали снос нескольких НТО.?Еще ряд объектов находится под угрозой демонтажа. При этом речь идет о легальных павильонах, внешний облик которых не противоречит архитектурной концепции Калининграда. Их владельцы исправно платят аренду и налоги.

Один из таких предпринимателей подал административный иск в Калининградский областной суд. Он требовал признать недействующим спорный пункт муниципальных правил благоустройства. Однако в иске компании отказали.

- На мой взгляд, самое главное - чтобы не возражали владельцы земли, в данном случае это жильцы многоквартирных домов, - подводит итог Александр Кайсаров. - Важно также, чтобы внешний вид НТО не противоречил архитектурному облику города, чтобы объекты не затрудняли дорожное движение. Если эти условия выполняются, не вижу причин, чтобы запрещать размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях.

Мнение

Светлана Нижегородова, калининградский бизнес-омбудсмен:

- Обращения по поводу размещения объектов НТО на территории МКД имели место, сейчас они рассматриваются. Интересы предпринимателей, безусловно, нарушаются самим фактом возможного сноса объектов НТО.?Перпективы урегулирования связаны с отстаиванием прав в судебном порядке, а также с изменением действующего законодательства.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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