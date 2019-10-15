В Новгороде реконструируют здание драматического театра

Зданию Новгородского театра драмы предстоит реконструкция: уже подписан указ губернатора региона о создании рабочей группы и подготовке положения о проведении международного конкурса. Предполагается, что известные архитекторы помогут новгородцам найти наиболее удачную идею реконструкции, которая будет воплощена в жизнь.

В сообщении Управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области, отмечается, что речь идет о более обширных планах, чем капитальный ремонт, преобразование внутреннего пространства театра и укрепление фасада. Рядом с театральным зданием планируется оборудовать площадки для проведения городских мероприятий, должна быть обновлена летняя эстрада и создана зеленая зона для отдыха новгородцев и гостей города. Реконструкция ожидает и расположенную неподалеку Софийскую набережную.

Региональные власти также будут просить о помощи в осуществлении проекта федеральный центр. Губернатор Андрей Никитин сообщил о существующей предварительной договоренности и намерен обратиться с этим вопросом в правительство, как только появятся интересные проекты и будет разработана проектно-сметная документация.

Рабочую группу возглавляет заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Здание Новгородского театра драмы было возведено на Софийской стороне в 1987 году по проекту архитектора Владимира Сомова и является примером советского модернизма. Рядом расположена площадь, которую собирались использовать для проведения массовых мероприятий, но эта идея не получила должного воплощения.