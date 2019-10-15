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15.10.2019 19:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новгороде реконструируют здание драматического театра

Текст: Евгений Малышев (Новгородская область)

Зданию Новгородского театра драмы предстоит реконструкция: уже подписан указ губернатора региона о создании рабочей группы и подготовке положения о проведении международного конкурса. Предполагается, что известные архитекторы помогут новгородцам найти наиболее удачную идею реконструкции, которая будет воплощена в жизнь.

Фото: iStock
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В сообщении Управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области, отмечается, что речь идет о более обширных планах, чем капитальный ремонт, преобразование внутреннего пространства театра и укрепление фасада. Рядом с театральным зданием планируется оборудовать площадки для проведения городских мероприятий, должна быть обновлена летняя эстрада и создана зеленая зона для отдыха новгородцев и гостей города. Реконструкция ожидает и расположенную неподалеку Софийскую набережную.

Региональные власти также будут просить о помощи в осуществлении проекта федеральный центр. Губернатор Андрей Никитин сообщил о существующей предварительной договоренности и намерен обратиться с этим вопросом в правительство, как только появятся интересные проекты и будет разработана проектно-сметная документация.

Рабочую группу возглавляет заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Здание Новгородского театра драмы было возведено на Софийской стороне в 1987 году по проекту архитектора Владимира Сомова и является примером советского модернизма. Рядом расположена площадь, которую собирались использовать для проведения массовых мероприятий, но эта идея не получила должного воплощения.

Власть Работа власти Регионы Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород
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