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15.10.2019 17:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В новгородских школах отменили "звонок для учителя"

Текст: Владимир Карабатов (Новгородская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Две школы в поселке Хвойная Новгородской области незаконно ввели у себя правило "звонок для учителя". По требованию местной прокуратуры нарушение устранили, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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Прокуратура Хвойнинского района провела проверку в местных школах на предмет соблюдения действующего закона об образовании. Стало известно, что уставы средней школы №1 и средней школы №2 содержали положение "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Но санитарно-эпидемиологическими требованиями и постановлением Главного государственного санитарного врача установлено, что продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 минут. Федеральный закон № 273 запрещает органам государственной власти и местного самоуправления изменять учебный график образовательных организаций.

В настоящее время неправомерные положения новгородских школ отменены по требованию прокуратуры - звонок теперь включается для всех.

Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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